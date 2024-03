Malestar en las peñas por el precio de las entradas contra el PSG

Albert Yarza, presidente de la Penya Almogàvers del FC Barcelona, ha mostrado su malestar por el elevado precio que tienen que pagar los socios y socias barcelonistas para presenciar en directo el partido de Champions League contra el PSG. El duelo se jugará en Montjuïc el 16 de abril. En el programa "El 10 del Barça", dirigido por Miguel Ángel Ruiz, Yarza ha comentado que el precio "es desorbitado".

"Se ha disparado el precio de las entradas para el día del PSG. La entrada más barata cuesta 230 euros. Había algunas más baratas, a 174 o algo así, pero se agotaron muy rápidamente. Es un precio desorbitado", ha asegurado el presidente de la Penya Almogàvers, uno de los cuatro grupos que alientan al equipo desde la grada de animación y que la próxima temporada cumplirá 35 años.

Yarza recordó que "el día del Nápoles los socios tenían entre un 30 y un 50% de descuento pero, para este partido los socios solo tienen un 5%. La queja va en dos direcciones: al poco descuento que se le hace al socio y a los precios, una barbaridad", ha agregado.

¿Quién puede pagar eso para un partido de fútbol?

El presidente de este histórico grupo de animación se ha preguntado: "¿Quién puede pagar eso para un partido de fútbol?". Y ha matizado que "el problema no es el precio que pone el Barça, el problema es de ámbito global. ¿Porqué se ponen precios tan caros? Lo tengo claro: es la manera de hacer caja. El Barça lo aprovecha, como otros clubes europeos, pero es un error. Desde la Penya Almogàvers ponemos en alerta que el fútbol no es sostenible por sí solo, salvo que inviertan jeques árabes o equipos-estado".

Se fomenta al cliente ocasional

A juicio de Yarza "el problema es que se fomenta al cliente ocasional. El que va solo un partido. Gente que se deja 300 euros en un encuentro (camiseta y entrada). Pero es un error. No puede ser que la mayoría en Montjuïc sea cliente ocasional. El club tiene el deber que los jugadores tengan la sensación de jugar en casa. Si el turismo gana al público local, a los jugadores les costará más".

El presidente de la Penya Almogàvers también ha manifestado, en declaraciones a "El 10 del Barça", que "el socio debe poder venir por un precio razonable. 230 euros es un precio desorbitado. Ir dos o tres personas (en lateral o gol) ya no está al alcance de mucha gente... Menos ir a tribuna, que contra el PSG cuesta 450 euros... Alguien no ha medido bien los precios para los socios. Pero no es una crítica al Barça, insisto, es una crítica a la manera actual de proceder a nivel global".