El Tottenham tentó a Jordi Cruyff

Los de Londres sondearon al ex director deportivo del Barça para ofrecerle un cargo en la entidad Jordi Cruyff rechazó la propuesta porque su deseo es regresar a los banquillos como entrenador

Cuando Jordi Cruyff anunció que dejaba su cargo como director deportivo del Barça, pasaron muy pocos días hasta que recibió las primeras propuestas de trabajo. Su experiencia internacional y su buena labor en el club blaugrana, donde puso su sello a fichajes como el de Christensen o Gündogan, le han servido para abrirse muchas más puertas de las que ya tenía abiertas antes de aceptar el encargo de Joan Laporta.

Uno de los clubs que se interesó por él y que le tentó para ejercer de director deportivo fue el Tottenham. Los londinenses se pusieron en contacto con Jordi Cruyff para hacerle saber sus planes, pero el ex ejecutivo culé tardó muy poco en responder. Más allá de agradecer la propuesta, les hizo saber que su intención es regresar a los banquillos y que, de momento, no está por la labor de sumar una experiencia más a su trayectoria como arquitecto deportivo desde los despachos. De hecho, no es la primera vez que le llaman desde Inglaterra.

Jordi Cruyff siente que necesita seguir desarrollándose como entrenador y, salvo que, algo habitual en él, acabe cambiando de opinión, su próximo destino estará relacionado con los banquillos, que han vuelto a despertarle el gusanillo tras las experiencias vividas en Israel, China y Ecuador.