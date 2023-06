Lewandowski pasa de Arabia Saudita

El polaco asegura que no tiene oferta del fútbol saudí y no tiene intención de dejar el Barça "No hay nada en qué pensar, no hay tema, tengo otras prioridades", ha comentado el blaugrana

Robert Lewandowski también ha sido tentado por Arabia Saudita, que ha lanzado sus tentáculos sobre el fútbol europeo a base de ofertas mareantes. El delantero polaco, sin embargo, no tiene ninguna intención de variar sus planes en lo que al Barça se refiere. Además, explica que no ha recibido ninguna propuesta, por lo que "no hay tema".

"No pienso en la oferta saudita porque no hay nada en qué pensar. Tengo otras prioridades y contrato (en el Barça) por un tiempo", ha asegurado el Pichichi de LaLiga al medio de comunicación polaco, 'Sport Interia', donde ha añadido que "miro y velo que pasa (en Arabia Saudita), pero no me preocupa".

El delantero ha repetido cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo que está centrado al cien por cien en el proyecto iniciado junto a Xavi Hernández en Barcelona, donde se ha adaptado a la perfección desde el primer día. De hecho, tras llegar el pasado verano, se ha convertido en máximo goleador del torneo de la regularidad y ha sido clave para los blaugrana lograsen un título que se resistía desde 2019.

Además, el polaco se ha convertido en uno de los hombres fuertes del vestuario culé, al que está aportando su veteranía y experiencia para ayudar a los más jóvenes a seguir creciendo en el fútbol profesional. Lewandowski, tras abandonar el Bayern, firmó un contrato de cuatro temporadas que finaliza en 2026.