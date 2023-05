Lewandowski niega contactos con Kimmich

"Me he enterado de los rumores, pero no le he escrito. No es el momento", ha explicado el polaco Ambos coincidieron en el Bayern de Múnich durante siete temporadas, entre 2015 y 2022

El Barça sigue trabajando en la plantilla de la próxima temporada y Xavi Hernández ha reiterado que la prioridad del equipo es la de reforzar el pivote defensivo, después de hacer oficial la salida de Sergio Busquets. Uno de los futbolistas a los que se le ha asociado con la órbita blaugrana ha sido Joshua Kimmich.

Uno de los actuales integrantes de la primera plantilla del club azulgrana que conoce muy bien al todavía futbolista del Bayern de Múnich es Robert Lewandowski. El delantero coincidió con el germano durante siete temporadas, entre 2015 y 2022.

Sin embargo, en unas declaraciones a 'Canal +', el polaco ha desmentido que haya contactado con su excompañero de vestuario para tratar el tema de su salida del Allianz Arena, rumbo al Spotify Camp Nou. "Me he enterado de los rumores, pero no le he escrito. No es el momento", ha explicado.

A pesar de que Lewandowski vería con buenos ojos la incorporación del polivalente futbolista del Bayern, evitó mojarse y entrar al trapo en conjeturas: "No quiero decir nada, no conozco el tema y no sé si se trata de un invento de la prensa", añadió.