AS: Joshua Kimmich, una opción "real" para el Barça

Según la información, el FC Barcelona estaría estudiando el posible fichaje de Kimmich El centrocampista alemán estaría pensando en cambiar de aires y en el Camp Nou quieren ir a por él

El Barça, una vez confirmada la continuidad de Mateu Alemany al frente de la dirección deportiva, ya está trabajando en la plantilla de la próxima temporada. Con varios objetivos sobre la mesa, ahora, según cuenta AS, Kimmich entraría en escena.

El anuncio de la retirada de Busquets crea la necesidad al Barça de buscar un relevo de garantías. El alemán sería el sustituto perfecto, es por eso que, como explica el citado medio, el club les ha confirmado que se trata de una opción real que se está valorando seriamente.

No hay otra forma que no sea el traspaso. Si el FC Barcelona quiere a Kimmich tendrá que ser pagando el fichaje, algo que complica su llegada, pero "Es muy complicado, pero no imposible", relatan.

Unos 80 millones

A sus 28 años recién cumplidos, el futbolista del Bayern de Múnich no solo está considerado como uno de los mejores en su posición, sino también uno de los mejores jugadores del mundo. Es por eso que en el Allianz Arena no lo dejarán escapar fácilmente.

| Telefónica

Las informaciones apuntan a que el precio rondaría los 80 millones de euros, una cifra inicialmente inaccesible para el club, pero que de confirmarse alguna salida importante podría estuadiarse.

También se trabaja en la opción de incluir jugadores para abaratir la operación. Nombres como el de Dest, Nico, Ferran Torres y Ansu Fati podrían ser parte del traspaso, como explica la información citada, que a su vez avanzó md.

El faro del Bayern

A los mandos del Bayern de Múnich ha conquistado 7 Bundesligas, además de la Champions siendo él pieza clave del equipo. Es un líder y ocasionalmente también actúa como capitán de la selección alemana.

Polivalente al máximo, Kimmich lleva el peso del equipo arrancando desde atrás y también aparece en tres cuartos de campo para dar el último pase, una de sus especialidades.

Pese a no ser un centrocampista especialmente goleador, también lo es el tiro. Con el Bayern ya ha sumado 40 goles y ha repartido prácticamente 100 asistencias.