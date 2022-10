Lewandowski: "La Liga es muy larga y hemos empezado bien"

"Es evidente que no dimos nuestra mejor imagen contra el Inter y el Real Madrid, pero el margen de mejora es muy alto" "Me gusta marcar, pero no es mi tarea principal"

Robert Lewandowski no ha dejado de lanzar mensajes de optimismo desde que se concretó su fichaje por el FC Barcelona. Y tras la goleada ante el Athletic (4-0), en el que quizá ha sido el mejor partido del conjunto blaugrana esta temporada, era el momento de ratificar esas sensaciones que el delantero polaco tiene respecto al proyecto que está construyendo Xavi Hernández.ç

El veterano delantero se ha cansado de repetir que el equipo tiene futbolistas jóvenes con mucha proyección. Lo ha repetido en los buenos y en los malos momentos. Ayer se reafirmó en esa impresión al recordar que "es evidente que el equipo no mostró su mejor imagen contra el Inter y contra el Real Madrid, pero el margen de mejora que tenemos es muy alto".

En este sentido, Lewandowski invitó a todos a no tirar la toalla antes de tiempo, por mucho que esta semana se pueda confirmar la eliminación en la Champions League. El polaco insinuó que ve al equipo con posibilidades de conquistar el título de Liga: "La Liga es muy larga y hemos empezado bien. No podemos tirar el trabajo que llevamos hecho".

Lewandowski se mostró muy comprometido y se puso a disposición de Xavi para ayudar a acelerar la adaptación al fútbol de élite de los nuevos talentos blaugrana: "Me gusta marcar goles, pero no es mi principal tarea. Me gusta saber que los compañeros me pueden encontrar al espacio".