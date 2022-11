Lewandowski no entendería que le cayeran de 3 a 4 partidos de sanción

El delantero polaco asegura que el gesto era para Xavi y no para el árbitro Reveló que habían hablado que si les sacaban una amarilla, tuvieran cuidado con la segunda

Robert Lewandowski no entendería que fuera sancionado con más de un partido por su expulsión en el partido contra Osasuna. El delantero vio dos amarillas pero Gil Manzano, en el acta arbitral, anoté que le hizo un gesto supuestamente de menosprecio hacia él y que puede acarrearle un castigo más severo. Se habla de entre tres o cuatro partidos.

Lewy hoy ha asegurado que para él sería una gran sorpresa. "¿Por qué me van a caer cuatro partidos si el gesto no iba dirigido ni al linier ni al árbitro. El gesto que hice no iba dirigido al cuarto árbitro sino que era para Xavi”, ha dicho después de recoger la Bota de Oro en la Antigua Fábrica Damm.

El delantero polaco ha explicado que “habíamos hablado de que si nos sacaban una amarilla tuviéramos cuidado con la segunda” y ha insistido en que en ningún momento menospreció al árbitro. Lewandowski se ha felicitado por la "reacción" del equipo y por una victoria que los deja líderes de la Liga.