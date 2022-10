Lewandowski, de la ‘desesperación’ al éxtasis

Cuando el Barça perdió el control del partido en Mestalla, el polaco no recibido demasiados balones en condiciones y no pudo desenvolverse con la holgura deseada El ariete, sin embargo, mostró una fortaleza mental encomiable y recordó que no necesita que todo salga a pedir de boca para marcar diferencias

No fue un partido agradable para ningún futbolista del Barça. La intensidad del Valencia de Gattuso y la presión ambiental de la afición ‘che’ convirtieron la visita a Mestalla en un incómodo compromiso para los jugadores culés. Los de Xavi Hernández no pudieron imponer su estilo, especialmente en la segunda mitad, y tuvieron que ‘bajar al barro’, igualar la intensidad de sus rivales y exhibir su capacidad de resistencia y competitividad hasta el último segundo del encuentro. Antes de disfrazarse del salvador de la noche, Robert Lewandowski también lució su versión más trabajadora y luchadora.

El polaco, mucho más que un depredador del área, no dejó de buscar el gol en ningún momento. Como es habitual, realizó constantes indicaciones a sus compañeros, estuvo muy pendiente de animar a Ansu Fati, que desaprovechó varias ocasiones claras, y efectuó una presión feroz que derivó en algunas recuperaciones en la frontal del área de Giorgi Mamardashvili. A veces, sin embargo, los líderes también se sienten impotentes. Cuando el Barça perdió el control del duelo, ‘Lewy’ no recibido demasiados balones en condiciones y no pudo desenvolverse con la holgura deseada.

Una de las virtudes de Lewandowski que más han destacado sus compañeros, Xavi Hernández y Joan Laporta públicamente es su gen ganador. El ex del Bayern es uno de esos futbolistas que nunca se rinde. Y que no necesita que todo salga a pedir de boca para marcar diferencias. Sobreponerse a las adversidades es ‘vital’ en todo proyecto que aspire a luchar por los títulos más prestigiosos. Ayer, sin hacer una actuación prodigiosa, Robert estrelló un balón contra la madera y se apuntó el tanto del épico triunfo. Una diana que premió su actitud incansable y su persistencia en la ‘batalla’ contra Gabriel Paulista y Eray Cömert.

Cuando De Burgos Bengoetxea señaló el final del encuentro en medio de las quejas de la afición del Valencia, que vio como se escapaban dos puntos ‘in extremis’, Lewandowski levantó los brazos visiblemente aliviado y celebró la victoria con el resto de la plantilla. Después de casi 100 minutos en los que mostró una fortaleza mental encomiable, el ‘killer’ festejó el premio que buscó con tanta insistencia.