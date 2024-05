Ingresan a Ibai Llanos en un hospital de México: "No puedo ni sentarme"

El streamer Ibai Llanos se encuentra en México con motivo de la Kings League World Cup, el torneo de fútbol creado por él y Gerard Piqué. Sin embargo, la estancia del bilbaíno está siendo compleja, y es que ha explicado que ha sufrido amenazas de muerte por apoyar a uno de los equipos del torneo.

"Ayer fui al estadio Azteca, de América y me dijeron que si podía grabar un vídeo para que la gente fuera de amarillo. Grabé el vídeo y madre de Dios (...) Los de Cruz Azul me han llamado 'hijo de p***', me han dicho 'te vamos a matar', 'cuánto te han pagado'".

El torneo empezó el pasado domingo 26 de mayo, pero ese día, el vasco preocupó a todos sus seguidores después de anunciar que tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de México tras una ingesta de comida picante.

Ibai aseguró que se encontraba "jodido" y que le habían pinchado: "No puedo ni sentarme", publicó en la red social X (antes Twitter). Además, añadió que no iba a tomar más picantes: "No tomo picantes más en mi p*** vida, paradme si me veis haciéndolo".

Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme.



No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo. — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2024

Algunos usuarios bromearon y quisieron indagar más, y uno de ellos le preguntó con qué le habían pinchado, a lo que el creador de contenidos le respondió: "No lo sé, me dice "te va a doler" y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro".