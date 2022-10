Xavi: "Hoy hemos jugado con ansiedad"

El entrenador del Barça ha asegurado que el equipo ha notado la eliminación de la Champions Pese a todo, ha destacado que dormirán como líderes y pueden presionar al Real Madrid

Xavi Hernández ha reconocido que su equipo ha jugado el partido contra el Barça con un poco de ansiedad por lo que ocurrió el miércoles en la Champions. Para el técnico azulgrana, la eliminación europea y la contundente derrota ante el Bayern de Múnich provocó que los jugadores no se sintieran cómodos en Mestalla. "Es una victoria muy importante para nosotros. El equipo no ha dejado de creer. Hoy hemos jugado con ansiedad, nos ha afectado la Champions, lo del miércoles ha pesado. No hemos estado acertados en la última toma de decisión, en el último pase, hemos decidido mal fruto de la ansiedad", ha comentado.

Xavi, eso sí, estaba muy satisfecho por el triunfo. "Es merecido. La victoria es importante para el equipo, el equipo ha trabajado y la recompensa ha llegado en el último minuto pero podría haber llegado antes. Esto nos da moral, confianza, dormimos líderes y presionamos al Madrid. Nos quedan dos partidos de la liga i uno de Champions y queremos acabar bien".

Sobre Eric Garcia y Jules Koundé, ha querido tranquilizar a la afición y espera que sus problemas sólo se queden en molestias. "Jules ha acortado plazos y es normal. Lo hemos apretado, parece que son molestias muy fuertes y esperemos que no sea lesión. Eric parece que tampoco es lesión. Los jugadores quieren jugar y forzar, el compromiso de los jugadores es máximo", ha dicho.