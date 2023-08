Leroy Sane se descarta para venir al Barça por Dembélé

El extremo desea seguir en el Bayern, según apunta 'Bild' Su agente, Fali Ramadani, sí está gestionando la llegada de Fresneda

Leroy Sané era uno de los posibles candidatos a suplir a Ousmane Dembélé en el Barça. El club blaugrana lo ha tenido encima de la mesa pero no se ha realizado ninguna gestión para avanzar ante el coste de la operación. 'Bild' explica, además, que Sané no tiene intención alguna de salir del Bayern este verano y que la posibilidad del Barça no la contempla en estos momentos aunque no sería descartable para el futuro. Su objetivo es triunfar en Alemania.

Sané fichó por el Bayern tras su paso en el Manchester City y firmó una buena temporada aunque el equipo alemán no estuvo fino. Este verano, el Bayern ha planteado una auténtica revolución y se especuló con la salida de Sané hacia el Barça, pero no se dará. Sané tiene una ficha altísima que el club blaugrana no podría asumir y el traspaso superaría los 40 millones de euros. Hay equipos de la Premier interesados en el futbolista.

El agente de Sané, Fali Ramadani, ha estado estos días hablando con el Bayern pero estaría tratando sobre el fichaje del pprtero David Raya, representado por él y que también está en la órbita del Arsenal. Ramadani también representa a Iván Fresneda, lateral del Valladolid que sí interesa al Barça y con quien está gestionando su llegada al club blaugrana este mismo verano.