Abde no tiene el futuro asegurado en el Barça y apunta a una salida

El futuro de Abde en el Barça no está nada claro. A pesar de la salida de Ousmane Dembélé y del cierto protagonismo que le ha dado Xavi en la pretemporada, la realidad es que el marroquí podría abandonar el club en las próximas semanas. El Barça prepara la llegada de refuerzos y Abde no sería titular. Pinta a que no tendrá demasiados minutos y el club blaugrana podría ponerle en el mercado aunque es el jugador el que quiere elegir su destino.

Abde llegó a la pretemporada con la ilusión de triunfar en el Barça, aunque también avisado de que lo iba a tener muy difícil. Xavi Hernández ya prescindió de él la pasada temporada y el club lo cedió a Osasuna. El cuerpo técnico considera que es un buen jugador, pero demasiado inconsistente e irregular. Como fondo de armario le ven opciones pero queda claro que no será un jugador importante y Abde tampoco desea perder el tiempo. Puede crecer muchísimo y convertirse en una auténtica estrella de primer nivel y su carrera podría apagarse como blaugrana si solo tiene minutos desde el banquillo.

Al Barça le gustaría vender a Abde por más de 20 millones de euros, pero hoy por hoy es una quimera. Sí que ha despertado interés en varios equipos de la Premier League, pero el jugador le gustaría seguir en España y, sobre todo, le atrae la opción del Betis. Ahí está su gran descubridor, el director deportivo, Ramon Planes, quien sí confía ciegamente en las posibilidades de este futbolista que fichó por el Barça por solo dos millones de euros.

El Betis no tiene para pagar esa cifra de 20 millones de euros, pero sí que se podría llegar a una solución mixta como el pago de cerca de diez millones por la mitad de la propiedad del jugador. El Barça tendría así opciones de futuro por Abde en el caso de que acabara de explotar y el Betis conseguiría firmar a un extremo potente, algo que anda buscando en el mercado desde hace semanas.

Habrá cumbre con el entorno de Abde para tratar todos estos asuntos. Con calma y tomando la mejor decisión para todas las partes. El Barça recela de una salida, pero el cuerpo técnico tiene ya una decisión tomada y no será titular, por lo que la vía de un traspaso parece la mejor opción.