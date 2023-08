Cancelo, un fichaje de mucho riesgo para el Barça

El grupo por encima de todo. Y Cancelo ha salido mal de sus últimos tres equipos Parte del área deportiva no lo quiere ver ni en pintura

De lo que hay un claro consenso entre el área deportiva del Barça y el cuerpo técnico es en que este equipo necesita un lateral derecho de nivel. Ha costado verlo y se ha intentado parchear, pero finalmente se cubrirá la posición para no quedar retratados en Europa. El Barça cojeaba por esa banda tanto como brilla por la izquierda, donde Balde es un auténtico cañón.

Se va a fichar y, en estos casos, es normal que haya debate y hasta discrepancias sobre el elegido. Aquí entra el equilibrio entre el precio, la oportunidad, la calidad y la visión de futuro con el interesado que venga. Hay dos claros candidatos. Cancelo, mucho más hecho y uno de los laterales más contrastados del mundo, y Fresneda, una apuesta ilusionante sin experiencia al máximo nivel pero con capacidad para convertirse en un grande.

Está claro que un entrenador siempre apuesta por el rendimiento inmediato y aquí Cancelo es claro ganador. El portugués está para llegar y ser titular desde inicio de temporada. Tendría sus altos y bajos, pero la fiabilidad de presente estaría asegurada.

Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué siendo uno de los mejores especialistas en su posición no lo quiere el City, ni tampoco el Bayern? ¿Por qué se lo sacó de encima el Inter en su momento? Es evidente que Pep Guardiola no tiene un pelo de tonto y no va a contar con un futbolista al que definen como complicado. Y parece ya claro que el actual Barça solo puede aspirar a él porque otros no lo quieren.

Cancelo puede ser una auténtica oportunidad de mercado o una bomba dentro del vestuario. Y eso debe calibrarse en un grupo que si ha demostrado una cosa es que van todos a una y son una auténtica piña. Xavi lo ha sabido hacer y la juventud de muchos futbolistas y sus ganas por hacer grande al Barça han hecho el resto. El Barça decidirá lo mejor que le convenga deportiva y económicamente, aunque es una cuestión a meditar porque el tema lo requiere.