El Leicester tratará de blindar a Tielemans ante el interés de Barça y Madrid

El contrato del centrocampista belga finaliza el 30 de junio y su futuro sigue en el aire Los 'foxes' esperan poder alargar su vinculación o lograr un traspaso en el mes de enero

El Barça está decidido a reforzar la posición de mediocentro en las próximas ventanas de transferencias. Demarcación clave en el esquema de Xavi Hernández, todavía no se ha encontrado un relevo de garantías para Sergio Busquets. Nico, cedido en el Valencia y Pjanic, traspasado a los Emiratos Árabes; además de que Kessie no está teniendo una fácil adaptación y el egarense apuesta por De Jong como interior y no pivote.

La dirección deportiva lleva meses rastreando el mercado y son varios los nombres que están sobre la mesa para dar un nuevo salto de calidad a la plantilla blaugrana. Zubimendi y Rúben Neves son dos de los jugadores que parten de una posición más avanzada en la predilección de la entidad, pero tampoco se olvidan de Youri Tielemans.

El centrocampista del Leicester se encuentra concentrado con la selección belga en Qatar, donde disputará su segundo Mundial. A sus 25 años es ya un fijo en el combinado nacional, pero también en su club de la Premier League. No se ha perdido ningún partido de la competición doméstica ni de la EFL Cup: 17 encuentros y tres goles es su bagaje, además de una asistencia.

Su contrato con el Leicester City finaliza este 30 de junio y, tras cinco temporadas en el King Power Stadium, estaría valorando la opción de tomar un cambio de aires. Evidentemente, son varios los clubes que han mostrado su interés por él -Barça y Real Madrid entre ellos-. No obstante, los 'foxes' confían en evitar una salida a coste cero, tal y como apunta el 'Daily Mail'. Ya se trabaja en una nueva propuesta contractual de dos temporadas, aunque tampoco se descarta una salida en enero para ingresar 'cash' en sus cuentas antes de que haga las maletas de forma gratuita.