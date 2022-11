Xavi apuesta por Zubimendi

El técnico de Terrassa solo piensa en el jugador de la Real Sociedad como relevo de Sergio Busquets Acaba de renovar, pero sin aumentar su cláusula de rescisión, que es de 60 millones de euros

El Barça remodeló profundamente su plantilla el pasado verano, pero todavía quedan algunas posiciones a apuntalar. Una de ellas es la de medio centro. Sergio Busquets no tiene un relevo natural, aunque bien es cierto que jugadores como Frenkie de Jong o Kessie pueden actuar en su posición. Además, el de Badia acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio y, si no hay un giro radical de los acontecimientos, dará por acabada su larga y exitosa etapa en el Camp Nou.

Es por ello que en la dirección deportiva hace meses que buscan un medio centro. Peinan el mercado de jugadores libres y también siguen a otros jugadores con contrato, pues no se descarta incorporar a más de uno. Alguno podría llegar este invierno y otro en verano, ya si Busquets en la plantilla. La dirección deportiva siempre está en contacto con los técnicos y Xavi Hernández ya ha dejado claro que al jugador a quien ve como relevo del capitán es Martín Zubimendi, fijo en la Real Sociedad de Imanol Alguacil.

En el cuerpo técnico consideran que el joven futbolista de 23 años es lo más parecido a Busquets que hay en el mercado, lo más semejante al medio centro del Barça de los últimos tiempos. Es Zubimendi un jugador muy posicional, que entiende bien el fútbol y que no se complica jamás la vida. Que juega a un toque mejor que a dos y que también tiene un buen desplazamiento de balón en largo. A ello, según los informes de los técnicos del Barça, suma una gran fortaleza física. "Siempre está ahí para ayudar a los compañeros sobre el terreno de juego, para darles soluciones, como Busquets", explican desde el Barça.

Zubimendi es la apuesta de Xavi, aunque sabe el egarense que su incorporación no será fácil porque siempre es complicado negociar con la Real Sociedad y la cláusula de rescisión del centrocampista de San Sebastián es de 60 millones de euros. También apuntan desde el Barça un detalle. Zubimendi amplió hace unas semanas su contrato hasta el 30 de junio del 2027, pero su cláusula de rescisión no aumentó. Se mantuvo en 60 millones de euros cuando la Real Sociedad hubiese querido que llegase a los 100. "No es una casualidad", advierten en el club blaugrana, sin descartar que haya habido ya alguna conversación con el propio futbolista.

ALTERNATIVAS

Zubimendi es el elegido por Xavi como relevo de Busquets, pero en la dirección deportiva hay otros nombres. El portugués Rúben Neves, representado por Jorge Mendes, es una seria opción, aunque Xavi no lo acaba de ver como medio centro. Los informes que hay en el club colocan más al portugués como interior, es un futbolista de más recorrido, para nada posicional. También se sigue la situación de otros centrocampistas que acaban contrato porque la apuesta puede ser incorporar a dos jugadores en esa posición. Es el caso de Jorginho. Ya han existido contactos entre Mateu Alemany y su representante, teniendo en cuenta que el brasileño nacionalizado italiano queda libre el próximo 30 de junio y no ha renovado con el Chelsea. Pasa lo mismo con N'Golo Kanté, que también acaba contrato con el Chelsea. Gusta a Xavi, pero sus problemas con las lesiones y haber sido operado recientemente son un problema. Otro futbolista del que se tienen buenos informes es Youri Tielemans. El belga del Leicester también acaba contrato el 30 de junio y el Arsenal también le pretende.