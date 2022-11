Las dos opciones que podrían cambiar el futuro de Busquets

La prioridad del mediocentro sigue siendo acabar su carrera en la MLS Busquets termina contrato en junio y su futuro sigue siendo una incógnita

El futuro de Sergio Busquets (34 años) sigue siendo una de las grandes incógnitas del fútbol español. Hace apenas dos meses el propio futbolista dejó entrever que no tiene una decisión tomada todavía. “Todavía no he tomado ninguna decisión. Todavía no estoy seguro de que me vaya del Barcelona en junio, veremos cómo será esta temporada para mí", señaló.

La respuesta llegó tras ser preguntado por su futuro. Un futuro que desde hace meses se vincula a Estados Unidos y la MLS. De momento, el futbolista está concentrado con la selección, a las puertas de disputar el Mundial y con la confianza total de Luis Enrique, que aseguró que tratará de convencer al futbolista para llegar al próximo Mundial. "No estoy de acuerdo en que vaya a ser su último Mundial. Mi objetivo es convencerle para que juegue un Mundial más".

Busquets tampoco ha perdido protagonismo en el Barça, pero desde hace meses aparecen informaciones sobre un futuro lejos del Barça. Según el periodista de medios como fichajes.net, Ekrem Konur, dos clubes de Arabia Saudí estarían "monotorizando" la situación del mediocampista. Según estas mismas informaciones, el objetivo del futbolista, sin embargo, sería terminar su carrera en la MLS.

A pesar del ruido sobre su futuro, Busquets sigue siendo tajante: aún no ha decidido nada y dependerá de su papel en el Barça. En este sentido, parece tener un aliado en Xavi, que sigue apostando por él en el conjunto azulgrana. El Barça, por su parte, se está cubriendo las espaldas, ante una posible marcha en junio, y tiene en cartera a futbolistas como Martín Zubimendi (Real Sociedad) o Ruben Neves (Wolverhampton).