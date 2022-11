El objetivo del Barça que no se cansa de marcar golazos

Youri Tielemans, centrocampista del Leicester, está en la agenda del club azulgrana Será agente libre en junio de 2023 y está tasado en 40 millones de euros

Uno de los objetivos del Barça para el próximo curso es volver a fichar a jugadores libres. En el pasado mercado de verano se incorporó a Kessie, Christensen, Bellerín y Marcos Alonso a coste cero y, ahora, el club azulgrana ya maneja otros nombres que terminan contrato en junio de 2023. El de Youri Tielemans, futbolista del Leicester, es uno de los mejores posicionados para reforzar la medular.

Destaca por su gran habilidad con el balón, tanto en el pase como en el golpeo. A sus 25 años, ha conseguido la regularidad que la faltó en su etapa en el Mónaco, cuando abandonó el Anderlecht de su Bélgica natal para dar el salto a un equipo de las cinco grandes ligas. En este curso 2022/23, el belga ya se ha apuntado 3 goles y 1 asistencia en 14 partidos de Premier League.

Tielemans es una gran amenaza desde fuera del área. Siempre preparado para armar la pierna y disparar, resultaría ser un perfil distinto y necesario en el Barça. La gran mayoría de los centrocampistas de la casa destacan por sus capacidades técnicas y tácticas, pero no tienen la soltura de Tielemans para probar suerte desde larga distancia.

Prueba de ello, el golazo que marcó el pasado sábado ante el Everton para abrir el marcador. La puso en la mismísima escuadra con un zapatazo extraordinario de volea desde fuera del área. Un registro que domina a la perfección, pues este curso ya se apuntó una diana prácticamente idéntica ante el Wolverhampton, nuevo equipo de Julen Lopetegui.

