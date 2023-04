Laporta, rotundo: "Nunca se ha pagado para influir en el estamento arbitral"

El presidente del FC Barcelona ha comparecido en rueda de prensa para dar explicaciones sobre el 'caso Negreira' “El Barça no ha realizado nunca ninguna actuación con la intención de alterar la competición para obtener una ventaja deportiva”, ha añadido

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el Auditori 1899 del Camp Nou para dar explicaciones sobre el 'caso Negreira'. El máximo mandatario de la entidad blaugrana ha sido claro y contundente a la hora de defender la honorabilidad del club sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, durante un discurso inicial de 35 minutos.

"El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio por unas conclusiones difamatorias que nada tienen que ver con la realidad. Queremos ganar jugando bien y no por ayudas arbitrales. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça continúe siendo una institución de referencia del deporte mundial y que sea querido por millones de catalanes y personas del resto del mundo", arrancaba Laporta en su 'speach' inicial.

El tono de la comparecencia ha sido de contundencia: "El Barça no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad o intención el hecho de alterar la competición para tener una ventaja a favor, hemos sufrido un linchamiento público", ha sentenciado el presidente, repitiendo dicha frase en dos ocasiones para que calase bien claro el mensaje.

En este sentido, Joan Laporta ha reconocido que "los pagos están reflejados en la contabilidad del club, fuimos transparentes" y ha querido incidir en un matiz: "si se diera el caso de que una persona ha intentado aprovecharse de la situación en beneficio propio, el Barça sería una víctima de la situación".

Las conclusiones

Así pues, el máximo mandatario culé recordó las funciones del departamento de 'Compliance', quien externalizó la investigación para que fuera neutral y cuyas conclusiones son las siguientes:

De acuerdo con los hechos acreditados, no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva , ni hay ningún indicio de afectación en el fair play de la competición, ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al cohecho.

, ni hay ningún indicio de afectación en el fair play de la competición, ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al cohecho. En cuanto a la prestación efectuada por las empresas y personas investigadas, se trata de servicios de asesoramiento deportivo (scouting y asesoramiento arbitral) que son habituales en el sector del deporte profesional.

(scouting y asesoramiento arbitral) que son habituales en el sector del deporte profesional. Hay evidencias de la prestación de los servicios, de su aprobación y evaluación en consonancia con criterios del área deportiva . Hay documentación oficial de facturas y pagos, sometidos a aprobación documentada y recepción de la prestación.

. Hay documentación oficial de facturas y pagos, sometidos a aprobación documentada y recepción de la prestación. El importe de las facturas es variable en función del número de competiciones que se analizaban . La contraprestación podría haber sido pactada anualmente y facturada con periodicidad mensual con variaciones por servicios adicionales como competiciones internacionales.

. La contraprestación podría haber sido pactada anualmente y facturada con periodicidad mensual con variaciones por servicios adicionales como competiciones internacionales. Documentación obtenida: 629 informes técnico-arbitrales: + 43 CDs + 4 informes diversos. Y evidentemente falta más documentación física antigua, ya que normalmente se destruye a los 5 años del almacenamiento

Mensaje a Tebas

Como era de esperar, Joan Laporta se ha dirigido directamente al presidente de al Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas; quien mantiene una guerra contra el club blaugrana y, concretamente, contra el máximo dirigente. "Estamos asistiendo a un juicio salomónico en el que hay personas que intentan hacer daño a los que no nos hemos doblegado a sus peticiones y voluntades. Esto es intolerable. Quiero señalar, en concreto, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Con sus manifestaciones constantes, ha alimentado la polémica y ha aportado documentación falsa a la Fiscalía. Le pido que frene su incontinencia verbal porque no hace ningún favor a la institución que representa. Está validando información que es falsa: ha llegado a decir que no existía ningún informe", ha argumentado.

Previamente, Laporta ha reiterado la defensa a la entidad culé, exigiendo que "es muy importante que se deje trabajar a la justicia y que "nosotros tenemos la intención de colaborar al máximo para esclarecer estos hechos"; motivo por el cual "el Barça debe ser eximido de toda responsabilidad penal, las acusaciones se tienen que demostrar; lo que no puede ser es que se nos condene antes de ser juzgados, no hemos gozado de la presunción de inocencia".

Dardo al Real Madrid

El Real Madrid se ha personado en el 'caso Negreira' como acusación particular, algo que a Joan Laporta ha tildado de "un ejercicio de cinismo sin precedentes" porque se trata "de un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente, un club que ha sido considerado el equipo del régimen".

El presidente del FC Barcelona ha recordado que "durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del Comité de Árbitros han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que debían impartir justicia en el terreno de juego ha sido gente relacionada con el Real Madrid" y confía en que "este juicio les desenmascare y les ponga en su sitio".

Los 'tempos'

Joan Laporta también ha considerado que “no hay nada que sea casualidad, esta campaña llega cuando el Barça está empezando a salir del túnel a nivel deportivo y, casualmente, después de que el club rechazara firmar con CVC". Además, "esta campaña toma fuerza después de que hayamos adjudicado las obras del Camp Nou a una empresa internacional. No hay nada que sea casualidad, reconoce el presidente culé.

Y ya para finalizar, Joan Laporta ha resumido su discurso inicial de la siguiente manera: "Es el ataque más feroz que ha sufrido el Barça en toda su historia. Pido unión al barcelonismo en la defensa del escudo, nuestras esencias fundacionales y nuestro modelo de propiedad. Tenemos que estar al lado del club, los jugadores y técnicos. No nos pueden desestabilizar".