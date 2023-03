Laporta habla claro

El presidente del Barça desvela que se plantea ya la renovación de Xavi Denuncia una campaña contra el Barça para hacerse con el control del club y apunta a LaLiga y CVC

Coincidiendo con el segundo aniversario de su triunfo en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta ha visitado este mediodía el Circulo Ecuestre. En un coloquio, ha hablado de la actualidad blaugrana, repasando el momento deportivo, el 'caso Negreira' y su relación con LaLiga y el proyecto Espai Barça.

El equipo es líder en la Liga con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Laporta ha desvelado que ya está pensando en la renovación de Xavi, que acaba contrato en el 2024. "Me he planteado la renovación de Xavi aunque no ganemos las Liga. Ya se lo he dicho. Le transmito un mensaje de tranquilidad. Lo hemos de renovar porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo del Barça. Y no nos pide locuras porque sabe de la situación del club", ha dicho el presidente, que ha presumido de la situación del equipo. "Estamos bien porque se ha hecho bien el trabajo. Nosotros hicimos las palancas y pudimos reforzar el equipo. Xavi nos ha llevado a esta situación, a nueve puntos del Real Madrid y la voluntad es mantener esta distancia hasta el clásico. Ello nos orientará al título, la prioridad era ganar la Liga, se ha añadido la Supercopa que jugamos contra el Madrid y en la que hicimos un recital y en la Copa estamos esperanzados de llegar a la final".

Tres nombres propios más en la parcela deportiva. Primero, la renovación de Busquets. "Lo hemos estado hablando. Primero quiero saber qué piensa él. Es fundamental en el vestuario, sé que Xavi quiere que siga y está pensando qué hacer. A él le gustaría acabar ganando y tiene ofertas para seguir a otro nivel. Está valorando esto. No hemos hecho una oferta en concreto. La haremos en breve para que siga un año más. A estos jugadores los queremos renovar de año en año. Él debe valorar todo lo que tiene porque tiene ofertas importantes". Después, Ansu Fati: "Interesa al Barça, tenemos mucha esperanza en él, se ha recuperado, está mejorando y falta que coja aquella chispa que tenia que cada vez que marcaba era gol". Y el tercero, el posible retorno de Messi: "Nos hemos visto con su padre, hablamos, lo felicité por el triunfo de Argentina y hablamos del homenaje a Leo. Tiene un cariño extraordinario por el Barça y no quiero decir más por respeto al jugador y al PSG que está jugando allí. Lo de Messi no va de dinero, hemos hablado del homenaje", ha dicho Laporta, que cree que si pudiese volver atrás, hubiese hecho lo mismo que aquel verano en que no pudo seguir el argentino: "Hubiese tomado la misma decisión. La institución está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes. No teníamos Fair Play. Me hubiese gustado que siguiese y no supe hacerlo. Tuve que elegir y elegí la institución. En París nos vimos de lejos y cruzamos miradas".

El presidente del Barça, que ha sacado pecho de la defensa del equipo, "me gusta el fútbol de ataque y hoy estoy disfrutando con la defensa que tenemos. Creo que desde Alves, Piqué, Puyol y Abidal, no hemos tenido una defensa como la que tenemos hoy. No quiero excusas, pero sin lesionados en defensa estaríamos en la Champions", ha hablado también de lo que necesita el equipo la temporada próxima. "El Barça ha de fichar un lateral, el central depende de las oportunidades que tengamos. Tenemos el Fair Play excedido y ya se verá. Un delantero sí que es necesario y deberá salir alguien. Centrocampistas no creo que sean necesarios con lo que tenemos y con lo que tenemos en casa. Las salidas dependerán de lo que venga. Un delantero puede venir porque ha salido Memphis, pero no tenemos recursos ilimitados como los clubes Estado".

CASO NEGREIRA Y TEBAS

Poco ha querido hablar Laporta del 'caso Negreira', pues sigue la investigación encargada por el club y en breve espera el presidente poder hacer una rueda de prensa para explicar las conclusiones. Sí ha querido asegurar que "el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni ha querido influir en sus decisiones" y ha negado que este caso haya planteado problemas en los inversores del Espai Barça, denunciando una campaña en contra del Barça de los que quieren controlar el club para que se convierta en Sociedad Anónima. "Nada es por casualidad. No creo que detrás de este caso estén las empresas que quedaron descartadas en el Espai Barça, pero sí creo que hay una campaña para perjudicar los intereses del club, es una campaña orientada a controlar el club. LaLiga no ha aceptado que el Barça no haya firmado el contrato con CVC, que el Barça apoye la Superliga. Hemos salvado el club económicamente, somos conscientes de que no podemos gobernar aplicando palancas, pero últimamente solo salen noticias negativas, atacan a la persona. Es una campaña de quien tiene intereses en controlar el Barça. Son LaLiga y CVC. Nos quieren ahogar económicamente y que nos convirtamos en Sociedad Anónima. A mí lo que más me motiva como presidente es defender el modelo de gobierno del club. Mientras yo sea presidente, los socios seguirán siendo los propietarios del club".

Laporta, que ha asegurado que mientras sigan aumentando los ingresos no utilizará más palancas, ha acusado a LaLiga de ser cómplice del problema que tiene el club con la masa salarial: "Estamos excedidos en unos 200 millones. Fue un legado heredado de la anterior junta que hizo estos contratos con el beneplácito de LaLiga. Lo dejaron excedido en 300 millones. LaLiga dejó que se hiciese esto y ahora nos obligan a unas normas mucho más estrictas".

ESPAI BARÇA

El presidente del Barça ha defendido su forma de gobierno, explicando que ha apostado, tras el adiós de Ferran Reverter, por una dirección general coral, ha explicado todas las decisiones que ha tomado sobre el Espai Barça, alguna de ellas criticada, como la elección de la constructora turca Limak para realizar la remodelación del Spotify Camp Nou: "Nos hemos planteado todo. Forma parte del plan de viabilidad del club. Se tenía que haber hecho en el 2011 y ahora será una realidad. Es un proyecto necesario. Ahora es el momento porque tendremos la financiación y la garantías son los ingresos adicionales que generará cuando esté construido". Los próximos pasos están claramente marcados, según ha explicado el presidente azulgrana. "La financiación está fijada para el 31 de marzo con un mes de prórroga porque queremos tener la financiación que nosotros queremos dependiendo de los tipos de intereses. La tenemos pero pensamos que se puede mejorar. Y en esto estamos trabajando en el club. Debemos estar un año y cuatro meses fuera porque cada año dejaremos de ingresar 93 millones de euros. Por ello elegimos Limak. En diciembre de 2024 volveremos y acabaremos en junio de 2026. Elegimos Limak porque nos daban garantías de vuelta en el 2024 con un 70% del aforo y los precios eran razonables. Han ganado porque se ajustan a los tempos, han aceptado todas las condiciones contractuales que poníamos nosotros y porque han aceptado el precio máximo garantizado. Para ellos es un reto, es la primera obra que harán en España, les motiva esta obra. Además, todo ha estado monitorizado por Goldman Sachs y JP Morgan, que han hecho auditorías continuas".