Laporta aprieta para consumar ya el fichaje de Vitor Roque

El presidente avanza en la venta definitiva de Barça Studios para traer al brasileño Es el objetivo del club para enero por encima de un pivote

El Barça no era demasiado partidario de intervenir en el mercado de enero. Primero, porque la situación económica no permite demasiadas alegrías y, segundo, porque tanto la directiva como el área deportiva consideran que la plantilla es lo suficientemente potente como para poder competir con garantías en lo que queda de curso. Pese a todo, las últimas actuaciones del equipo están comenzando a inquietar a las altas esferas blaugranas con la sensación de que el curso puede acabar en suspenso si no se actúa en esta ventana invernal.

La prioridad es recuperar anímicamente a los futbolistas para que lleguen a tope a la fase decisiva de la temporada, pero ahora ya no se descarta realizar alguna intervención mínima para mejorar, sobre todo, prestaciones ofensivas. Y el presidente Joan Laporta y el área económica lo están intentando todo para fichar si, finalmente, fuera necesario. Ahora todo se centra en la búsqueda de nuevos socios para Barça Studios con la entrada real de capital de forma inmediata que sirva para elevar masa salarial. Se está en el buen camino y podría haber novedades antes del 15 de diciembre.

Si esto se consigue, la idea que prevalece es la de traer ahora al brasileño Vitor Roque. Vaya, eso es lo que quieren Joan Laporta y el director deportivo, Deco. Y lo hacen porque el delantero es una apuesta clara de club, la inversión ya se ha hecho y creen que puede aportar aire fresco a un ataque que está demasiado atascado desde principios de temporada. Vitor Roque está a la espera de que puedan inscribirlo a partir del 1 de enero, aunque todavía no tiene la confirmación. Se le aseguró que este 15 de noviembre ya se sabría algo, pero las negociaciones para conseguir capital son complicadas y, por ahora, no hay fumata blanca pese a que la habrá casi con toda seguridad.

Vitor Roque tiene el OK del cuerpo técnico. Se le fichó porque Deco está convencido de que puede ser importante, pero también porque Xavi Hernández ve en el brasileño una opción interesante para aportar gol. Interesante y diferente a lo que tiene ya en la plantilla. Otra cosa es que, a estas alturas, el equipo deba priorizar un refuerzo en la delantera antes que en otras posiciones del campo. Aquí hay un debate interesante, pero parece que finalmente prevalecerá la decisión de club que no es otra que la de traer a Vitor Roque.

Los técnicos no verían mal incorporar un perfil de centrocampista posicional con buena salida de balón y último pase, pero salvo que haya lesiones en esa parcela del campo o salidas imprevistas, todo indica que los tiros no van a ir por ahí. En verano será otra cosa. Porque lo que sí que tienen claro tanto técnicos como dirección deportiva es que aquí, en enero, no se va a ir nadie. Y es que ningún futbolista desea escuchar ofertas.