Lamine: "En el gol no pensaba en el récord, sino en remontar"

"Me queda un sabor agridulce, porque hemos empatado un partido que necesitábamos ganar" "Nos han tocado equipos muy intensos en su campo, pero poco a poo estaremos mejor"

Lamine Yamal siempre recordará el partido en el que anotó su primer gol con la camiseta del Barça y en el que se convirtió en el goleador más precoz de la historia de la Liga. Pero el recuerdo será agridulce, ya que la efeméride no concluyó en victoria blaugrana. “Estoy muy contento por el gol y el récord, pero me queda un sabor agridulce porque hemos empatado un partido que necesitábamos ganar”, reconoció el joven delantero culer, que aseguró no estar pensando en ese récord histórico cuando anotó: “No estaba pensando en el récord, solo en remontar el partido”

El canterano se refirió a los empates cedidos ante equipos como Getafe, Mallorca y Granada: “Nos han tocado equipos muy intensos en su campo, pero poco a poco estaremos mejor y conseguiremos mejores resultados”. Y mostró su esperanza en que se recuperen los lesionados para elevar el nivel del equipo: “Hay mucha acumulación de partidos, pero espero que después del parón podamos estar otra vez todos”.

Sergi Roberto: "No sé si Ferran interviene en el gol anulado"

Sergi Roberto se refirió al gol anulado a Joao Félix que hubiera certificado la remontada: “En directo no he visto el fuera de juego, pero viéndolo por televisión no sé si Ferran interviene. De todas formas, hay que hacer los deberes antes”

El capitán del Barça lamentó los dos puntos perdidos: “Solo dábamos por buena la victoria, pero nos hemos encontrado con un 2-0 en contra muy rápido”.