¿A qué labores sociales se dedica Juan Carlos, leyenda del Dream Team?

Juan Carlos dirige la Fundación Eusebio Sacristán para ayudar los jóvenes necesitados a practicar el fútbol También colabora en el programa 'Fútbol para la reinserción' de la RFEF, con charlas en las cárceles de España

Juan Carlos Rodríguez pasó a la historia del FC Barcelona por ser uno de los miembros del ‘Dream Team’ de Johan Cruyff y ser partícipe de la primera Copa de Europa ganada en Wembley en 1992. Juan Carlos estuvo en el Barça entre 1991 y 1994. También jugó en el Valladolid, Atlético de Madrid y Valencia. Su larga melena del lateral ha quedado en el recuerdo culer de un ex futbolista que ahora centra su actividad en ayudar a los demás.

Juan Carlos conversó con SPORT y explicó que su principal ocupación actualmente es "dirigir las escuelas de la Fundación de Eusebio Sacristán, con más de 1.100 niños en nuestra comunidad”.

El ex futbolista está muy satisfecho con una labor que sigue en crecimiento: “Ahora hemos abierto escuelas de inclusión para los que no han tenido la oportunidad de jugar por carencias económicas, por etnia o bullying… También llevo la gerencia de la Bodega que tenemos en Toro, Quinta Quietud, que me mantiene ilusionado”

En cuanto a la Fundación, Juan Carlos detalló que “con la Fundación llevamos 20 años y en los últimos tiempos hemos crecido exponencialmente y nos ocupa mucho. Cuando deje el fútbol como jugador, seguí ligado a direcciones deportivas, al fútbol profesional, al Valladolid, donde resido, pero la vida te lleva a este tipo de cosas y estoy encantado con una labor que enriquece”.

Fútbol para la reinserción

También colabora en otros proyectos sociales. Por ejemplo, apoya el programa ‘Fútbol para la reinserción’, de la Federación Española de Fútbol, para lograr que los presos consigan una reinsertarse.

Juan Carlos dio una charla recientemente en la cárcel de Dueñas como hacen otros ex internacionales. El programa de la RFEF incluye una liga entre las cárceles de España y forma entrenadores y árbitros. El colofón llega con una competición de, intercentros a final de temporada que se juega en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Miembro de los Legends

En el aspecto deportivo, Juan Carlos tiene aún muy presente su pasado en el FC Barcelona: “El Dream Team no es algo que me quede muy lejos. Hace apenas una semana que volvimos con los Legends del Barça en el Congo, hemos estado en Asia, Israel, Zambia. Me conservo bien para jugar a mi edad y puedo compartir vestuario con otras generaciones, como Ronaldinho, Saviola… con gente de épocas diferentes que han representado al Barcelona”.

Los Barça Legends celebran un gol en el partido en el Congo | FCB

Del Barça reivindica que “maneja toda la formación para que sigan saliendo jugadores de casa y siga siendo una referencia mundial para traer a los mejores del mundo. Lo normal es que el Barça siempre juegue bien. Es lógico que el aficionado pida la excelencia y no solo sirva ganar. Te piden buen juego. Es difícil que coincida todo. El nivel lo tiene”.

Xavi y los jóvenes

De Xavi reflexionó que “se hizo cargo para tirar del carro en una la mala situación, con un cambio generacional, sin el mejor jugador de la historia”. Juan Carlos pone el acento los muchos jugadores que están saliendo de la cantera. “Es un gran patrimonio tener a futbolistas rondando los 20 años o por debajo. Es un éxito increíble y que funciona. No se hace de un día para otro”.

El ex carrilero pidió “tiempo” para este proyecto de Xavi, si bien es consciente de que “lo que menos maneja la afición culer es la ansiedad y la urgencia. Xavi está manejando bien las cosas, pero no se hacen de un día para otro”.