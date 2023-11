Koeman se posiciona con Xavi Simons

"Claro que ha tenido malos momentos, pero no estoy de acuerdo con que su rendimiento sea inferior en la selección", señaló el técnico neerlandés Simons aún no se ha estrenado como goleador con la absoluta, pero Koeman no cree que juegue mejor con el Leipzig

Xavi Simons es un futbolista que genera debate desde que era pequeño. Ya en las inferiores del Barça había división de opiniones sobre su potencial. Estaba los que creían que era, sobre todo, un producto de marketing y los que estaban convencidos de que haría carrera en la élite. Los hechos demuestran que tenían mejor ojo los segundos.

Con solo 20 años Simons ya es una de las estrellas del Leipzig y Países Bajos. En los dos equipos viene siendo titular, aunque en su país hay cierto debate sobre su rendimiento en la selección. El mes pasado el propio Koeman criticó algunas de sus acciones defensivas ante Francia: "En dos ocasiones, Xavi Simons no sabe lo que pasa a su alrededor. Primero deja solo al lateral derecho y luego lo deja entrar al área. Y lo castigan", dijo.

El seleccionador volvió a demostrar que no se muerde la lengua cuando ve alguna cosa que no le gusta de sus jugadores. Koeman siempre ha sido directo en ese sentido en la rueda de prensa. Pero el técnico también le ha dedicado elogios al futbolista en más de una ocasión y lo ha convertido en una pieza importante en el equipo.

Koeman ha llevado la contraria ahora a los que apuntan a que Simons rinde mejor con el Leipzig que con Países Bajos. "No estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que ha tenido malos momentos, pero estoy muy contento de que tengamos un jugador así en nuestro equipo".

Simons está demostrando su faceta goleadora con el Leipzig pero no con su selección, donde aún no se ha estrenado. Pero Koeman está convencido de que llegarán sus goles. "Por supuesto que todo el mundo quiere marcar goles, pero él se está desarrollando fantásticamente. Lo hace en su club. Es bonito verlo, porque demuestra que tiene un gran futuro", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy ante Irlanda.