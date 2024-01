Kimmich renuncia al Barça y abriría la puerta al PSG

Joshua Kimmich sí que podría poner punto y final a su ciclo en el Bayern para salir al mercado el próximo verano. El internacional alemán ha estado en el rada blaugrana. Es un jugador que gusta mucho, pero el precio total de la operación, en el caso de que salga de Alemania, hace imposible que el club blaugrana pueda ficharle. Su destino sería el PSG. Según 'Sky Alemania', Kimmich estaría negociando ya con los parisinos a través de intermediarios y su salida puede ser factible en verano y no ahora. Su futuro, ahora mismo, o bien pasaría por su salida a Francia o por su renovación, que sigue complicada.

El centrocampista alemán es uno de los jugadores franquicia del Bayern, pero acaba contrato en el 2025 y por ahora no ha habido acuerdo para ampliarlo. Las negociaciones siguen abiertas aunque cada vez se hace más difícil pensar que pueda continuar. El Barça estaba informado plenamente de su situación y preguntó, pero las cifras de traspaso que barajaría el Bayern en el caso de desprenderse del jugador son insasumibles al igual que su ficha. El club blaugrana sí que podría haber optar a entrar en una puja en el caso de que Kimmich hubiera optado por salir libre en el 2025.

El PSG se ha lanzado a la carrera por Kimmich una vez ha comprobado que hay opciones reales de que salga. De hecho, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, no ha querido hablar directamente sobre Kimmich en varias entrevistas que ha realizado en las últimas horas: "Es jugador del Bayern y tiene contrato y respetamos al Bayern", se limitó a decir el máximo dirigente parisino. Pero la realidad es que Luis Enrique ha dado el OK a su incorporación y Kimmich lo estaría estudiando. Incluso se llegó a pensar en avanzar la operación a enero, pero el Bayern ahora no piensa en negociar.

El club alemán le ha presentado ya varias ofertas de renovación haciendo un esfuerzo importante, pero el futuro de Kimmich va más allá del dinero. El alemán no está convencido del proyecto deportivo de los bávaros y ya ha tenido varios enfados públicos ante la falta de rendimiento del equipo en algunos encuentros. El Bayern le quería como el capitán del futuro, pero el PSG puede ganar la partida.