Kimmich declara su 'amor' a Xavi

El centrocampista del Bayern hace un guiño al Barça durante la gira por Japón Pese a afirmar hace dos días que continuaría con el equipo alemán, no esconde que su ídolo es del Barça

Nuevo guiño al FC Barcelona de Joshua Kimmich. El centrocampista alemán ha expresado que su mito es culé y se ha vuelto a poner en entredicho su posible fichaje por el Barça. Hace un par de días explicó que no tenía intención de moverse del Allianz Arena: "estoy bastante seguro de que jugaré en el Bayern la próxima temporada. ¡No tengo otros planes!".

En contraposición, hoy ha dejado unas declaraciones que pueden ser interpretadas como un acercamiento al Barcelona. “Mi gran ídolo siempre fue Xavi Hernández del FC Barcelona”, expresaba Kimmich sin tapujos. Se da la casualidad, que ahora es el entrenador del Barça y Kimmich siempre ha sido un perfil de jugador que gustaría a Xavi en su plantilla.

No es la primera vez que Kimmich da a entender que le gustaría formar parte del FC Barcelona. Xavi, tampoco ha dejado escapar en otras ocasiones hablar maravillas del centrocampista bávaro. Hace un par de meses, en junio, Xavi se 'mojó' y admitió que le encantaría contar con Kimmich en la plantilla y más, con la salida de entonces un pilar del equipo, Sergio Busquets. "Kimmich es un jugador super top, que entiende el juego de una forma fantástica. Si hay una puerta abierta, habrá una negociación con el Bayern. Lo que está claro es que necesitamos un jugador de muchísimo nivel en esa posición, si no va a ser muy complicado competir el año próximo. El club ya sabe que si tengo que llamar a alguien o viajar lo hago porque para empezar soy culé y ahora soy entrenador del Barcelona y me estoy jugando mucho”. Estas palabras en junio, activaron al Barcelona para fichar al jugador, pero por motivos económicos fue descartado.

Ahora, tras las declaraciones de Kimmich de su admiración a Xavi se volverá a hablar sobre su posibilidad de que fiche por el Barça. Soñar es gratis, pero ahora mismo el Barcelona no tiene el músculo financiero para hacerse con una estrella que termina contrato en 2025. Pero en un futuro... quién sabe.