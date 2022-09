Al-Khelaïfi: "La venta de activos del Barça no es justa, seguro que la UEFA lo mirará todo"

El presidente del Paris Saint-Germain declaró "no estar seguro" sobre la legalidad de las palancas activadas También reconoció que si el máximo organismo de fútbol europeo lo permite, "otros harán lo mismo"

El Barça ha salido a flote -económicamente hablando- este verano con la venta de diferentes activos que le han permitido reestructurar la deuda de corto a largo plazo, además de afrontar el mercado de fichajes con muchas garantías. Los blaugrana se han reforzado con incorporaciones de nivel en todas las líneas, algo que todavía trae cola en París.

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha concedido una entrevista al medio de comunicación 'Politico' donde ha repasado la actualidad de su equipo, pero también lanzó un dardo en direción al Camp Nou.

"¿Es justo? No, no es justo… ¿Es legal? No estoy seguro”, dijo Al-Khelaïfi sobre la venta de activos del FC Barcelona. “Si ellos lo permiten, otros harán lo mismo”, dijo. “La UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones [financieras]. Seguro que van a mirar todo”, aseguró.

Por otra parte, también declaró estar "realmente seguro de que nadie permitirá que sucede la Superliga", porque "necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos; debemos respetar a nuestros aficionados".