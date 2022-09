El Barça ya ve factible el fichaje de Messi

El vicepresidente del Barça explicó que la vuelta de Leo sería viable desde el punto de vista económico porque "vendría gratis" Su contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el 30 de junio, momento en que se convertirá en agente libre

La salida de Leo Messi del FC Barcelona en el verano de 2021 como agente libre, rumbo al Paris Saint-Germain, pilló a la mayoría a contrapié. Cuando todo parecía indicar que el astro argentino firmaría su renovación, no se logró alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Su adiós fue dramático y su imagen llorando el día de su despedida dio la vuelta al mundo.

Messi ha arrancado su segunda temporada en el PSG, la última de su vigente contrato con el club parisino. La mente del delantero no va más allá, por el momento, del Mundial de Catar 2022. Su futuro está en el aire y la opción de salir del Parque de los Príncipes es posible, pero el rosarino ya ha dicho por activa y por pasiva que no tomará una decisión hasta después de la cita mundialista.

Esta mañana, en una entrevista concedida al 'El Matí de Catalunya Ràdio', el vicepresidente económico del FC Barcelona se ha referido a esta cuestión, preguntado por la viabilidad realista del regreso de Messi, dejando la puerta abierta a un 'último baile'.

"Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé", ha declarado en los micrófonos de la radio pública catalana.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona | Javi Ferrándiz

Un club salvado, pero sin estar sano

En referencia a la situación económica por la que atraviesa el club, Romeu ha asegurado que "hemos salvado al Barça, pero todavía no lo hemos resuelto, no lo tenemos sano; toca mucha austeridad, mucho rigor y hay mucho trabajo por hacer". Preguntado por cuándo podrá estar saneado, ha respondido que "en estos cinco años", añadiendo que "en la temporada 2024/25 estaremos en el nivel que nos corresponde". Además, ha confirmado que las pérdidas por jugar la próxima temporada en Montjuïc "no llegarán a los 100 millones de euros".

Romeu ha reiterado que el club va en la buena dirección, dado que "pasamos por un momento en el que no podíamos pagar las nóminas y teníamos obligaciones de reestructuración de la deuda, de corto a largo plazo; ganamos tranquilidad para hacer los deberes y liquidez".

Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona | JAVI FERRÁNDIZ

En un claro dardo a la gestión de la junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, el actual vicepresidente económico ha explicado que "no solo te encuentras un desastre de gestión y una situación económica precaria, además te estás peleando con los principales sponsors y es complicado reconducir la situación". Y vislumbra un futuro a corto plazo en el que "el Barça no tendrá problemas durante el próximo verano con la estructura que hemos montado".

Reducción de la masa salarial

Uno de los problemas que sigue arrastrando el Barça en el departamento económico es la elevada masa salarial en los salarios de la plantilla del primer equipo masculino. Romeu afirmó que "el problema es meter la mano en la cartera de la gente y eso es complicado, hay contratos firmados y no los incumplimos".

De la misma manera, el vicepresidente reconoció que se ha hecho un buen trabajo hasta ahora, "rebajando la masa salarial en 150 millones de euros" porque "ha habido mucho movimientos de contratos y diferimientos. En un par de temporadas nos situaremos en una masa salarial razonable".