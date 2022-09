Florentino insiste en Mbappé pese a la oposición del madridismo

El presidente del Madrid se justificó tibiamente ante los socios: “Fue él el que decidió renovar por el PSG” “No descarto que algún día quiera venir”, agregó ante audiencia sorprendida por su cambio de actitud

Florentino Pérez sorprendió a lo socios compromisarios cuando aseguró que no ha cerrado la puerta del Real Madrid a Kylian Mbappé. El jugador que le dejó tirado en el último momento y que transformó el “tranquilos” en bochorno. “No ha querido venir y por eso no ha venido, pero no descarto que algún día quiera venir”, desveló un socio madridista a ‘El Chiringuito’, tras la reunión mantenida con el presidente, en la que pone al día a los compromisarios sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea del domingo con el fin de que sea una balsa de aceite.

“Fue él el que decidió renovar por el PSG”, agregó el empresario madrileño. Una explicación que no convenció a todos, porque si hay algún culpable de que el delantero francés dejara tirado al Real Madrid en el último momento fue suya. Pecó de exceso de confianza al no firmar un compromiso que asegurara su fichaje, algo que nadie se explica y que incendió al madridismo cuando el jugador decidió quedarse en París. “Hoy no existe Mbappé”, llegó a decir Pérez cuando ganaron la decimocuarta ante el Liverpool, pero su cambio de postura confirma que sigue teniendo pesadillas con su no fichaje.

YA NO ES EL MBAPPÉ DE ANTES

“Aquí están los mejores, pero no ha querido venir”, añadió según otro compromisario. El madridismo no olvida que el propio Florentino Pérez renegó del jugador cuando supo que no respetaría el compromiso verbal adquirido: “Este no es el Mbappé que yo quería traer. Ha debido de cambiar de sueño”. El tiempo le ha dado la razón porque las ínfulas del protagonista no encajan en un equipo en el que el club está por encima del jugador y no al contrario como está demostrando con su forma de actuar en el PSG, donde recomienda echar y fichar jugadores, entrenadores, directores técnicos…

Las palabras del presidente del Real Madrid no las comparte en estos momentos gran parte del madridismo, que no quiere saber nada del jugador francés. El presidente confía en que el tiempo cure heridas y aquello se olvide. Pero será difícil en una afición exigente que podría aceptar su fichaje si es él quien se ofrece y no al contrario, que sea el club el que tire la casa por la ventana por hacerse con un futbolista que les ha dejado plantados dos veces y con malas maneras.