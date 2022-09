Kang-in Lee, el ‘agitador’ del Mallorca que solo piensa en el fútbol

En Son Moix, el centrocampista surcoreano se ha despojado de la etiqueta de ‘eterna promesa’ que lució desde que empezó a maravillar en la cantera del Valencia y se ha convertido en realidad El futbolista asiático de 21 años ha dado el paso adelante definitivo en su segunda temporada en Palma

Cuando Javier Aguirre explica las debilidades, fortalezas y amenazas de los rivales a los que se enfrentará el Mallorca, hay un futbolista bermellón que viene con la lección aprendida de casa. Kang-in Lee –acostumbrado a ver prácticamente todos los partidos de LaLiga, las otras grandes competiciones domésticas europeas y la Champions League– llega al vestuario con un ‘background’ que, complementado con los consejos de ‘El Vasco’, le permite interpretar el juego con una facilidad poco habitual para un jugador de 21 años.

Incluso el entorno más cercano de la joven perla surcoreana (Incheon, 2001) se sorprende diariamente con la pasión por el fútbol del centrocampista ofensivo. Las personas que mejor le conocen, de hecho, aseguran que “no hace otra cosa” que pensar en el deporte que le entusiasma. Su forma de vivir el día a día le ha permitido convertirse en realidad y despojarse, en Son Moix, de la etiqueta de ‘eterna promesa’ que lució desde que empezó a maravillar en la cantera del Valencia, donde llegó con once primaveras después de deslumbrar en la tercera edición de ‘Fly Shoot Dori’, un ‘talent show’ en el que niños menores de 6 años muestran sus habilidades en una liga recreativa.

En sus primeros años en Valencia, Kang-in vivió en el pueblo de Puçol. Casi todos los días se le podía ver entrenando con y sin balón, haciendo circuitos de conos, junto con su padre. No le bastaban las sesiones en Paterna y trabajaba con dureza para cumplir su sueño. Lo consiguió muy pronto y llegó a disputar 62 compromisos con el primer equipo ‘che’, entre ellos el de la recordada remontada ante el Getafe en los cuartos de final de la Copa del Rey 2019/20 –que acabó en las vitrinas valencianistas–. Marcó tres goles y repartió cuatro asistencias en total, pero nunca llegó a sentirse verdaderamente importante.

Una montaña rusa en Son Moix

El verano de 2021 finalizó su etapa en Mestalla precisamente por esta cuestión: no veía una apuesta clara en él y prefirió cambiar de aires para dar el salto definitivo. Se desvinculó del Valencia, el club de su vida, y llegó con la carta de libertad al Mallorca. Tenía propuestas procedentes de Países Bajos (Feyenoord) y Portugal (Sporting de Braga), pero se decantó por el plan futbolístico que le pusieron sobre la mesa los dirigentes ‘barralets’.

En términos deportivos, su primer año en las Islas Baleares fue una auténtica montaña rusa. Empezó siendo indiscutible y acabó con muchas dificultades para tener minutos. La situación clasificatoria del conjunto bermellón –Aguirre tiró de los veteranos para amarrar la permanencia en una agónica última jornada– no le ayudó. Tampoco la presencia en la plantilla de Take Kubo, cuyo perfil era muy parecido al suyo. El tándem asiático no terminó de acoplarse.

Sociedad ilimitada con Muriqi

El fútbol, sin embargo, es efímero. En muy poco tiempo, las cosas pueden cambiar completamente. Para bien y para mal. Kang-in Lee se esforzó incansablemente durante el verano para ganarse la confianza de ‘El Vasco’ y ha creado una sociedad ilimitada con Vedat Muriqi que ha sido vital para el Mallorca en los seis primeros encuentros de la campaña. Con ocho puntos, los baleares afrontan la visita del FC Barcelona, correspondiente a la séptima cita del calendario, en una cómoda décima posición. Actualmente, Lee lidera el ‘ranking’ de asistencias junto con el azulgrana Alejandro Balde, el valencianista Hugo Guillamón y el atlético Joao Félix (3) y ha marcado un tanto. Es el jugador con más pases de gol y regates (15) y el centrocampista con más servicios de esquina lanzados (15), duelos (75), pases en profundidad (2) y disparos a puerta de su equipo.

Su enorme crecimiento en Palma no ha pasado desapercibido en Corea del Sur. Kang-in ha regresado a la selección absoluta de su país en el presente parón y, aunque no ha disputado ningún minuto ante Costa Rica y Camerún, ha formado parte de la última convocatoria antes del Mundial. Y, según los aficionados, debería ser más importante. En el último amistoso del combinado de Paulo Bento, los seguidores cantaron en repetidas ocasiones el nombre del futbolista del Mallorca para que se le concediese una oportunidad. Veremos si, como ha hecho con Aguirre, el centrocampista consigue convencer al técnico portugués.