Kalvin Phillips: El Barça aún no ha contactado con el City

Kalvin Phillips era uno de los mediocentros que cuadraban en el área deportiva del Barça para reforzar al equipo en el caso de que hubiera opciones de inscribir a un futbolista más en este mercado de enero. El club blaugrana se informó con su entorno, pero el tema por ahora no habría ido más allá. El periodista Fabrizio Romano explicó que el Barça no habría contactado con el Manchester City para pedir su cesión por lo que la operación estaría prácticamente descartada a pocos días ya del cierre del mercado invernal.

Phillips va a salir del City este enero por la falta de minutos y el Barça se posicionó con su entorno. El centrocampista priorizaba la opción blaugrana, pero el hecho de que el club blaugrana no pueda por ahora inscirbir ningún futbolista más por el límite salarial puede dejar en nada su fichaje. Kalvin Phillips ha esperado, pero tiene otras opciones encima de la mesa y no va a apurar hasta los últimos días de mercado para no quedarse colgado. La opción más viable en estos momentos es el West Ham, club que incluso estaría dispuesto a pagar un traspaso razonable.

La idea del Barça era tener controladas algunas opciones como la de Kalvin Phillips para actuar en los últimos días de mercado si entraba algún ingreso importante que permitiera aligerar el límite salarial. La viabilidad pasaba por la venta definitiva del 49 por ciento de Barça Studios tras el impago de Líbero y hay dos fondos de inversión que han presentado sus ofertas. Todo está muy avanzado pero la complejidad legal del asunto lo está retrasando y es probable que no se llegue a tiempo en este mercado de enero. En todo caso, hay optimismo en el club blaugrana con esta operación que significaría el ingreso de 200 millones de euros y que sí permitiría fichar ya en el mes de junio.

Kalvin Phillips gustaba por su experiencia y por las ganas del jugador en poder mostrarse en estos seis meses de cara a afrontar la Eurocopa con Inglaterra. Era un jugador de rendimiento inmediato, pero el Barça no ha dado el paso de pedir su cesión porque sigue atado de pies y manos desde el punto de vista financiero. En Inglaterra aseguran que el Manchester City está pidiendo 8 millones de euros por la tarifa de préstamo más la ficha del jugador, pero en el club blaugrana estaban convencidos de que había margen negociador. En todo caso, no se han lanzado a por el futbolista si no pueden tener la seguridad de la inscripción, algo que está en el aire.

En el Barça no cierran la puerta a un fichaje de última hora, pero todo supeditado a la operación de Barça Studios. En el caso de que Kalvin Phillips decida aceptar otra oferta en las próximas horas, la dirección deportiva tiene otras opciones consensuadas con el cuerpo técnico, pero no se avanzará nada hasta que no aparezca el dinero.