La justificación del Athletic por la última controversia con el Barça

La directiva vasca, presidida Joan Uriarte, no comió con la junta de Joan Laporta antes del partido DISFRUTA DEL BARCELONA - ATHLETIC ONLINE Y EN DIRECTO EN SPORT

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha querido acabar de primera mano con la última polémica surgida entre su directiva y el FC Barcelona. Tras no celebrarse la tradicional comida de directivas en la ciudad condal, algunas informaciones habían apuntado a un plantón vasco relacionado con la implicación del club blaugrana en el 'caso Negreira'.

Lejos de avivar el fuego, el máximo mandatario del Athletic ha negado de forma contundente que su club haya actuado como hizo el Sevilla en su visita a Montjuïc, que, tras un comunicado que no respetaba la presunción de inocencia blaugrana, se negó a asistir al palco presidencial.

"Si no hemos venido a la comida es porque había un derbi femenino contra la Real Sociedad. El año pasado tampoco hicimos comida en San Mamés, porque ellos no podían venir. Se ha difundido un rumor falso y no es correcto. La relación entre los clubs es cordial"

"El 'caso Negreira' se está investigando y nos mantenemos a la espera. En función de la resolución del caso, se tomarán medidas. Si se confirma que hay algo incorrecto sería grave y habría que corregir algo", ha asegurado ante los micrófonos de DAZN.