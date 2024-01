Los jugadores toman la palabra

¿Habrá un antes y un después del anuncio de Xavi? ¿Y en qué sentido? Esas son las dos grandes incógnitas que ha generado saber que el actual entrenador de la primera plantilla blaugrana dejará su cargo el próximo 30 de junio. A partir de ahora el foco dejará de estar permanentemente señalando a la cabeza del técnico y empezará a centrarse en el desarrollo de los jugadores sobre el césped. El primer capítulo de esta nueva novela arranca con la visita de Osasuna a Montjuïc.

Quien fue rival del Barça en en las semifinales de la Supercopa de España llega a la Ciudad Condal dispuesto a vengarse de lo sucedido en Arabia Saudita. Xavi presentará un once de garantías con el que superar a los navarros, aunque la derrota del pasado fin de semana ante el Villarreal dejó heridas que deben empezar a cerrarse sin dilación.

Lewandowski, ante el Athletic / Valentí Enrich

Los once elegidos por Xavi, conscientes del momento que atraviesa el equipo, deberán demostrar que las palabras de apoyo al técnico no son solo eso, palabras. También que en lo que queda de temporada no se volverán a cometer errores infantiles que han provocado momentos incluso delirantes en según qué partidos. El equipo debe crecer porque no queda otra.

La alineación probable ante Osasuna

Iñaki Peña seguirá defendiendo una portería que no ha dejado de encajar goles desde la lesión de Ter Stegen. El meta alincantino tendrá delante suyo una línea de cuatro jugadores en el que, en principio, solo hay una duda: Cubarsí o Christensen. Teniendo en cuenta que Xavi ha dicho que hay que ir con cautela con el danés, es muy probable que el canterano salga de inicio junto a Kounde, de nuevo lateral diestro, Araujo y Cancelo, que ejercerá de lateral zurdo por las ausencias de Marcos Alonso y Balde.

Cubarsí, en una acción ante el Athletic / VALENTÍ ENRICH

En el centro del campo todo apunta a que se jugará con una línea de tres que formarán los titulares habituales en estos casos: Gündogan, De Jong y Pedri. No sería, sin embargo, ninguna sorpresa que entrara Fermín López, un seguro de vida. Este tridente será responsable de que el equipo salga con el ritmo adecuado y de que el balón se mueva con la velocidad necesaria para sorprender, desde el primer minuto, a Osasuna. Los tres se han mostrado especialmente sensibles con la situación de Xavi.

Las ausencias por lesión de Raphinha y Joao Félix deja el ataque en manos de Lamine, que está siendo el mejor los últimos partidos, Lewandowski y Ferran Torres, que volverá a ser titular. La presencia de Vitor Roque sería una sorpresa.

Protagonismo para la cantera

Xavi dará la lista este miércoles por la mañana y en ella, de nuevo, está previsto que La Masia vuelva a tener una presencia importante. Xavi está dando muchísimo protagonismo esta temporada a los futbolistas surgidos del fútbol base, en parte a causa de las múltiples lesiones y de contar con una plantilla corta. Así, futbolistas como Lamine Yamal tienen todos los números para salir de inicio, lo mismo que Cubarsí. En la recámara volverán a estar listos Héctor Fort o Casadó.