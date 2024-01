¡Xavi no descarta volver a entrenar al Barça!

La rueda de prensa previa al partido de Osasuna ha tenido de todo menos discurso futbolístico. Las preguntas y la atención se ha centrado de manera unánime en la decisión de Xavi de no continuar en el banquillo del FC Barcelona a partir del 30 de junio.

Con un tono más liberado que en sus últimas comparecencias, Xavi ha navegado las cuestiones de la prensa y ha explicado los motivos que le llevaron a anunciar su decisión, del que destaca la falta de reconocimiento del entorno del trabajo realizado hasta la fecha:

"Haga lo que haga tengo la sensación que la gente no me van a comprar nada, ni ganando LaLiga a 14 puntos del Madrid como el año pasado o la camada de los jóvenes que hemos sacado… Es un tema de entorno, de club de exigencia y de mi persona. Tengo la sensación que me tengo que marchar", confesó.

Sin embargo, y ante la sorpresa de los presentes, Xavi anunció que no descarta su regreso si el club alguna vez le necesita para liderar el banquillo otra vez: "No descarto volver al Barça. Soy un hombre de club. Pero pienso que ahora no me necesita. Necesitamos otra persona, otro tipo de entrenador".