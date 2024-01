Xavi pide proteger a Vitor Roque

La llegada de Vitor Roque, en principio prevista para el próximo verano, se acabó adelantando por la grave lesión de Gavi con la selección española. Pese a ser dos futbolistas distintos y lo recomendable habría sido reforzarse con un centrocampista, la compleja situación económica y sus derivadas en lo que se refiere al límite salarial llevaron al club a apostar por el brasileño.

El futbolista aterrizó en el Barça despertando unas expectativas altas que el propio club se encargó de alentar promocionando el fichaje a través de sus canales oficiales. También cargado con la mochila de una inversión importante en un momento en el que el dinero no sobra. Los 61 millones que podría llegar a costar (a día de hoy son 30) asoman cada vez que aparece su nombre en cualquier foro. Obviamente, Vitor Roque no es responsable del precio pagado por él ni de la ilusión vendida desde la entidad.

De hecho, el brasileño, cuentan desde la Ciutat Esportiva, ha entrado en el vestuario blaugrana con humildad y actitud muy receptiva, consciente de que acaba de llegar y de que tiene mucho trabajo por delante para mostrar todo lo que se espera de él. En ese sentido, las primeras impresiones que tiene el cuerpo técnico están siendo buenas. Xavi ve en Vitor Roque potencial para convertirse en un muy buen delantero y desde el primer día le está acompañando en su adaptación y aprendizaje.

Vitor Roque, durante el entrenamiento en la Joan Gamper de este lunes / FCB

No era la prioridad para Xavi

El egarense no seguirá más allá del próximo 30 de junio, pero va a hacer todo lo posible para que, hasta su marcha, el futbolista mejore día a día. Xavi es consciente de que solo tiene 18 años y que esta es su primera experiencia lejos de Brasil. El Barça no es un club sencillo para nadie, mucho menos para alguien tan joven. Es público que el técnico habría preferido reforzar el centro del campo antes que la delantera, aunque eso no significa que vaya a dejar solo al brasileño.

Los números así lo demuestran. No quiere tener prisa con Vitor Roque es prisa ni ponerle una presión encima que no le corresponde y que sería contraproducente. Aún así, le está dando partidos y minutos importantes. De los ocho partidos que ha podido jugar Tigrinho, ha participado en cinco. Solo no ha entrado ante el Athletic en la Copa y ante Osasuna y Real Madrid en la Supercopa de España.

Xavi le ha dado minutos de calidad desde que aterrizó en el Barça

En cambio, debutó ante Las Palmas entrando a falta de doce minutos con 1-1 en el marcador y sustituyó a Lewandowski ante el Betis en el 63' con 2-2, cuando los blaugrana necesitaban ir a por la victoria. No hay mejor prueba de que Xavi cree en él. También jugó casi media hora ante el Barbastro y ocho minutos más ante Unionistas. Sin prisa, pero sin pausa y dándole minutos de calidad.

Rodrygo Goes intenta escaparse ante el colchonero Marcos Lorente / Valentí Enrich

La reflexión que hacen en el vestuario es que, si se le permite crecer de forma sostenida y se tiene paciencia, puede llegar a ser un futbolista importante en el Barça. Y recuerdan casos como el de Vinicius en el Real Madrid, por el que se pagó una millonada en 2018, arrancó en el Castilla y se le dio el tiempo necesario para consolidarse en la primera plantilla hasta explotar. Algo parecido ocurrió también con Rodrygo Goes, que costó 60 millones. Los responsables deportivos del club blanco entendieron que la apuesta por ambos era a medio y largo plazo.

Xavi no tiene dudas de que, si en el Barça se le permite progresar de la forma adecuada, sin quemarlo antes de tiempo, Vitor Roque puede acabar explotando de blaugrana y, quizás, triunfar en el Camp Nou.