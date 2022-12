Jordi Cruyff: "El tiempo de vender a De Jong ya pasó"

El director deportivo del Barça cierra la puerta a la salida del centrocampista holandés Cruyff asegura que el club tuvo que plantearse su traspaso por razones económicas

Jordi Cruyff, director deportivo, atendió a SPORT en las oficinas del Barça en el Camp Nou. El ejecutivo blaugrana, entre otros muchos temas, cerró la puerta a la salida de Frenkie de Jong durante las próximas ventanas de fichajes. De hecho, asegura que el club se lo planteó el pasado verano, pero que condicionado por razones económicas, nunca por un tema deportivo. Cruyff considera que a día de hoy ya no es una operación necesaria y, además, se muestra encantando con el rendimiento del holandés durante las últimas semanas previas al Mundial con la camiseta del Barça.

¿Sigue en venta De Jong?

A día de hoy no se está hablando de eso. En el fútbol hay momentos y a veces no se definen solo por temas futbolísticos... La situación del fair play... No todo el mundo entiende lo que es, cada semana hay cambios, pero hay situaciones y decisiones que no son solo futbolísticas. Pero ha pasado el tiempo y está con un protagonismo importante.

¿La economía obligaba?

Hubo la posibilidad porque a los buenos jugadores siempre les quieren buenos equipos, funciona así. La realidad es que está aquí y está teniendo un rol importante.

¿Se sintió aludido cuando se quejó de la presión del club?

No es tema de aludido o no, los jugadores tienen sus sensaciones, los clubs tienen las suyas y unos van hablando y llegas a un tema común. La realidad es que Frenkie se ha quedado, es un jugador querido, la gente espera mucho de él porque tiene mucho talento y es un jugador un poco diferente. Son momentos de mercado y ya no con Frenkie, sino con todos, hay un fair play y las consecuencias de no cumplirlo son enormes y hay cálculos que no tienen que ver con el césped. Es un cúmulo de cosas y haces unos cálculos. No hay otra. El fair play te obliga a tomar decisiones.