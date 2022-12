El KO en el Mundial puede acelerar la decisión de Busquets y su futuro en el Barça

El centrocampista se sentará con el club en las próximas semanas para definir si se va en junio Busquets podría abandonar La Roja y marcharse del Barça hacia la MLS

El seleccionador español, Luis Enrique,dejó claro que había Busquets para rato, pero el duro golpe de la eliminación del Mundial ante Marruecos puede precipitar el adiós al fútbol de máximo nivel de uno de los mejores centrocampistas de la historia. Busquets meditará su futuro en los próximos días y hay prevista una cumbre con el Barça para definir si se va en junio o acepta el reto de seguir un año más.

En el club blaugrana van a respetar los tiempos de Busquets, un futbolista indispensable en el actual esquema de Xavi. Entienden que debe ser el propio jugador el que defina lo que desea hacer ya que se ha ganado el derecho a decidir por su excelente rendimiento. En el Barça existía la sensación de que si completaba un Mundial excelente, el centrocampista, con el OK, de Xavi podría verse con fuerzas de seguir pero ahora ya hay muchas dudas.

El Barça no le va a enseñar la puerta ni mucho menos. El cuerpo técnico entiende que es un futbolista aprovechable, pero en el club sí que quieren dejar claro que no le van a poder mantener el actual salario en el caso de que siga. Busquets tiene ya ofertas importantes de la MLS y estaría cerca de dar el salto hacia una Liga muy atractiva para los jugadores en sus últimos años de carrera profesional.

En todo caso, el Barça necesita saber su decisión final para planificar ya que su baja sería muy sensible desde el punto de vista deportivo. El club necesitaría incorporar a un jugador de sus características y no es nada fácil porque en el mercado hay muy pocas opciones y caras. Xavi solo ve al jugador de la Real Sociedad Zubimendi como heredero pero su precio es de 60 millones de euros y el club no pagará esa cifra. Habría que ver si la cláusula es negociable.

Busquets acaba contrato el 30 de junio y, en principio, deseaba acabar su ciclo como blaugrana. Pese a todo, se está encontrando cómodo en el esquema de Xavi y tiene claro que su rol sigue siendo el de titular. Habrá que ver lo que sucede con su futuro en La Roja porque podría dar muchas pistas sobre su salida del Barça.