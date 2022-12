Jordi Cruyff mima a De Jong desde la distancia

El director deportivo del Barça mantiene el contacto con el futbolista durante el Mundial Cruyff siempre se ha mostrado honesto con De Jong y nunca ha habido tensión entre ambos

Jordi Cruyff, hoy director deportivo del Barça, sentaba las bases de la labor que hoy lleva a cabo en el club en un artículo publicado el 14 de diciembre de 2020 en SPORT: “A veces se olvida, pero no hay nada que agradezca más un futbolista que la honestidad de un club, de sus gestores deportivos y de sus directivos. Que le miren a los ojos y le cuenten lo que hay. Y que sean discretos, comprensibles, claros, que sepan escuchar, pero también dar su opinión sin miedo. Aunque sea para dar una noticia mala para los intereses del jugador o recibir una dura crítica, que siempre duele”.

Desde que ejerce en los despachos del Camp Nou no se ha desviado ni un milímetro de su credo, como demostró en la entrevista concedida a este diario cuando habló de Frenkie de Jong y lo vivido durante el pasado verano, cuando el Barça se vio obligado a plantearse su venta: “El momento de venderle ya pasó, en el fútbol hay momentos y a veces no se definen solo por temas futbolísticos”. El propio jugador admitió hace pocos días que no le había gustado la gestión de la entidad de su situación, algo que Cruyff entiende perfectamente: “Los jugadores tienen sus sensaciones, los clubs tienen las suyas. Al final llegas a un tema común”.

Mucho se habló sobre el tema e incluso se especuló con que la relación entre el director deportivo y Frenkie de Jong se había vuelto tensa. Nada más lejos de la realidad. Ambos mantienen un trato muy cordial y sincero, fruto de la honestidad con la que Jordi Cruyff ejerce su trabajo, algo que el futbolista agradece. De hecho, el ejecutivo blaugrana ha mantenido el contacto tanto con De Jong como con Memphis durante el Mundial y no dudó en felicitarles por su trayectoria con la selección holandesa. Entre las dos partes nunca ha habido mal rollo y siempre que ha tenido que dirigirse al futbolista lo ha hecho con empatía, tacto y sensibilidad.

En ese sentido, director deportivo y jugador hablan el mismo idioma y, aunque la forma de ser directa y sin filtros de la gran mayoría de los holandeses puede llegar a sorprender desde una cultura distinta como la mediterránea, se trata de algo que ambos agradecen. Los intereses de uno y otro pueden haber sido distintos, sobre todo el pasado verano, pero la relación nunca se ha roto y se mantiene intacta. Tanto es así que Frenkie, cuando se quejó de lo ocurrido el pasado verano, exculpó a Xavi Hernández y, aunque no lo dijo directamente, tampoco tiene nada que reprochar a Jordi Cruyff.