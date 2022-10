De Jong vuelve a escena ante el Celta

Frenkie de Jong podría ser la novedad en el once titular ante el Celta de Vigo Busquets puede tener descanso antes de las dos finales frente al Inter y Madrid

Después del desgraciado parón de selecciones con las lesiones y los percances sufridos esta misma semana por Christensen y Kessié, Xavi Hernández recibió la buena noticia de la recuperación de Frenkie de Jong. El neerlandés está totalmente recuperado de la elongación en el muslo izquierdo que sufrió con su selección ante Polonia y esta noche incluso podría ser de la partida frente al Celta.

De Jong se ha entrenado esta semana con el grupo y este sábado lo volvió a hacer con normalidad, por lo que pudo entrar en la relación de convocados. Al no tratarse de una lesión relevante y casi no haber pedido ritmo, su presencia en el once inicial es una de las opciones que baraja el míster de Terrassa.

Sergio Busquets es pieza básica y la próxima semana llegan dos finales con los duelos ante el Inter del miércoles en el Camp Nou y el clásico liguero del domingo en el Bernabéu. Busquets descansó en el partido anterior del parón frente al Elche, pero tuvo participación en los dos partidos de la selección -frente a Portugal entró en la segunda parte- y jugó ante el Mallorca e Inter. Un respiro puede ser conveniente para estar al cien por cien en las dos próximas finales.

El elegido

En cualquier caso, Xavi siempre se ha decantado por De Jong cuando Busquets no ha jugado para actuar de medio centro. Así pasó ante la Real Sociedad, cuando Sergio estaba sancionado, y en los descansos frente al Viktoria Plzen y Elche. Los interiores son fijos con Gavi y Pedri, una vez que Kessié estará dos semanas de baja. El joven Pablo Torre podría tener minutos en función del desarrollo del partido.

En ataque también existen dudas. Lewandowski es el único fijo en la punta de ataque por la necesidad de sus goles, mientras que Dembélé es el otro básico para Xavi, pero podría darle descanso por el mismo motivo que Busquets: tenerlo a tope ante Inter y Madrid. Ansu Fati, quien ha mostrado una mejora tras el parón, o Ferran, ausente en los últimos duelos, podrían tener su oportunidad