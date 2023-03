De Jong: "¿El United? Quería seguir en el Barça y no he cambiado de opinión"

El jugador recalcó que "siempre he soñado con triunfar en el Barça" en una entrevista al 'Tu diràs' de RAC-1 Confesó que su gran ilusión "es ganar mi primera Liga" con la camiseta blaugrana en su cuarto año en el club

El FC Barcelona afronta dos jornadas fundamentales, en San Mamés y el clásico del Camp Nou, para ponerse la Liga en el bolsillo. El vestuario está ansioso por llevarse estos seis puntos y lograr la Liga: el gran reto de la temporada. Así lo manifestó Frenkie de Jong en una entrevista al programa ‘ Tu diràs’ de RAC-1, remarcando que nunca se planteó marcharse al Manchester United.

“Nunca he ganado la Liga, es mi cuarto año aquí y es lo más cerca que he estado, pero queda mucho”, recordó a preguntas de Aleix Parisé. El jugador insistió en que “me hace mucha ilusión ganar el título es el objetivo principal este año”.

El equipo aún tiene pendiente la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, con un 0-1 del Bernabéu, y también aspira a este trofeo. Frenkie no tiene dudas: “Vamos a por todos los títulos posibles, tenemos ventaja en Liga y Copa y con muy buen equipo y plantilla. Vamos a por los dos”.

De Jong celebra junto a Dembélé y Balde la Supercopa de España | EFE

De Jong considera que “si ganamos los tres títulos en España sería una temporada extraordinaria (la Supercopa ya está levantada) porque hay muy buenos equipos, como el Madrid, Atlético... Eso sí, Frenkie no se olvidó de los fiascos continentales y admitió que “en Europa tendríamos que hacerlo mejor, pero ya veremos el año que viene”.

El neerlandés admitió que “ha sido muy duro lo que ha pasado en Europa. Esperaba llegar más lejos en la Champions y los dos últimos años han sido muy malos. No hemos pasado de fase de grupos. Tenemos que hacerlo mucho mejor”. De Jong se mostró rotundo en que “tenemos plantilla para hacerlo mejor en Europa, especialmente este año, es culpa nuestra y de nadie más”.

Su futuro

Durante todo el verano se especuló mucho con un hipotético traspaso con el Manchester United en el punto de mira. El jugador explicó que durante la época estival “estaba bien, tranquilo porque sabía que quería seguir en el Barça y no he cambiado de opinión”.

Frenkie de Jong visitó Old Trafford con la camiseta del Barça | Valentí Enrich

El neerlandés tiene muy claro dónde quiere jugar y desarrollar su carrera. “Siempre he soñado con jugar en el Barça y quiero triunfar en el Barça”, recalcó. El escenario, en su opinión, es ideal porque se encuentra en un marco en el que “estoy muy feliz, cómodo, participando más en el juego”.

De Jong ha contado para todos los entrenadores que lo han dirigido en el Barça y dijo sentirse “feliz” por ello, añadiendo sobre Xavi Hernández que “con él tengo que seguir y mejorar porque cada jugador tiene margen para hacerlo. Xavi me ayuda mucho, todos los entrenadores me han ayudado en algo. Con Xavi miramos imágenes y me ayuda”.

Su posible vinculación con el United quedó zanjada al reiterar que “estoy muy feliz y quiero seguir muchos años en el Barça”.