El Manchester United quiere ir a por el fichaje de De Jong en enero

El club inglés ve una oportunidad por la falta de minutos del holandés en el Camp Nou Creen que una eliminación blaugrana en Champions podría facilitar la operación

El Manchester United se habría puesto manos a la obra para reabrir las negociaciones para fichar a Frenkie de Jong, incluso, en el mes de enero. Según afirma el 'Sunday Express', el entrenador del equipo inglés, Erik Ten Hag, sigue muy interesado en la incorporación del holandés y ahora ven posibilidades de convencerle. La probable eliminación del Barça en la Champions y, sobre todo, la falta de protagonismo de De Jong en el once de Xavi Hernández podrían abrir la puerta a una salida que fue imposible en el pasado mercado de verano a pesar de la insistencia del United.

Ten Hag sigue creyendo que De Jong puede ser la pieza angular de su proyecto en Manchester y el club inglés no escatimará esfuerzos si el jugador se pone a tiro. Durante el verano, el United llegó a un entente con el Barça por un traspaso de unos 80 millones de euros entre fijo y variables, pero el holandés no quiso irse del Camp Nou porque deseaba formar parte del nuevo proyecto deportivo con fichajes interesantes. Meses después, De Jong ya ha comprobado que su rol en el equipo es diferente y ha perdido protagonismo en el once, sobre todo en los partidos decisivos. Hoy por hoy, tanto Busquets como Gavi o Pedri están por encima de él y si sigue así no tendrá minutos de calidad.

En el Barça mantienen que no desean vender a De Jong porque le consideran un futbolista de calidad y estilo Barça. Eso sí, su ficha pesa mucho y aún más si no consigue ganarse la titularidad indiscutible en el equipo. El club blaugrana no se mostrará proactivo en su salida, pero si el holandés se mostrase dispuesto a irse las cosas cambiarían. No se ha entrado en este escenario, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que su entorno mantiene contactos con el United y sabe del interés total del club inglés en ficharle.

De Jong va a intentar revertir la situación en los partidos que restan antes del parón del Mundial, pero una suplencia en el próximo clásico podría mermar mucho su confianza. Tras el fiasco ante el Inter, el holandés cree que tiene opciones de regresar al once aunque Xavi podría volver a apostar por el mismo centro del campo dejándole fuera. De Jong quiere máxima tranquilidad para afrontar el Mundial y en el mes de enero ya decidirá. Lo que sí tienen claro todas las partes es que este enero, tal vez, no sea el mercado propicio para tomar una decisión definitiva. El holandés es un jugador con mucho caché y el próximo verano varios clubs sí que podrían interesarse de forma importante por lo que tendría más proyectos deportivos para elegir en el caso que deba salir.