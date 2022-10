Joao Santos, el agente de Jorginho: "Barcelona? Puede que hablara sobre él..."

El contrato de Jorginho finaliza en junio y podría llegar al Barça como agente libre El internacional con el combinado azzurro ocuparía la posición de Sergio Busquets

Joao Santos, el agente de Jorginho, afirma que estuvo en Barcelona. "Puede que hablara de él, o puede que hablase sobre otros jugadores... Estuve allí igual que fui a Madrid, Lyon, Valencia... Es mi trabajo." El contrato del internacional italiano acaba en junio de 2023, pero "nuestra prioridad es negociar con el Chelsea", afirma Joao Santos en TMW.

Lo que está claro en el Barça trabajará para incorporar la próxima temporada agentes libres que lleguen a coste cero. Mateu Alemany ya ha empezado a trabajar en los despachos y a contactar con los jugadores que acaban contrato. Entre ellos, Jorginho, que milita en la Premier League con el Chelsea.

Jorginho’s agent João Santos: “His contract is expiring in June but our priority is to negotiate with Chelsea, so we are on it”, tells TMW. 🚨🔵 #CFC



“Barcelona? Maybe I spoke about him or maybe about other players… I was there as also in Madrid, Lyon, Valencia — it’s my job”. pic.twitter.com/eG8fEnm6Pi