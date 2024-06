Camacho: "Si Mbappé demuestra que es Mbappé va a haber superioridad por mucho tiempo"

José Antonio Camacho, exjugador del Real Madrid y exseleccionador de España entre 1998 y 2002, ha concedido una entrevista a SPORT en la que ha abordado la actualidad del equipo blanco y del FC Barcelona. A su juicio, el conjunto de Carlo Ancelotti, tras confirmarse el fichaje de Kylian Mbappé, está llamado a marcar una época en el fútbol español y mundial. Igualmente, señala que la teórica superioridad blanca debe servir de acicate para el FC Barcelona porque "será un bonito reto" para los azulgranas.

¿Qué le parece la llegada de Mbappé?

El Madrid viene de ganar la Liga y la Copa de Europa sin Mbappé y ahora, con él, va a llamar la atención futbolística de todo el mundo y la va a acaparar. Eso es bueno también para la Liga española porque, de alguna manera, va a llamar la atención en todo el mundo, la va a querer contratar todo el mundo... Es muy bueno para el fútbol español y espero que Mbappé se adapte como madridista y si se adapta y demuestre que es Mbappé, va a haber superioridad por mucho tiempo.

El barcelonismo se agarra a su experiencia con los galácticos, cuando se fue al tercer partido... Que no funcione el tema, vamos...

Yo cogí a los galácticos un poco mayores y no es lo mismo. El vestuario de ahora es más joven y lo buen que tiene es que hay muchos futbolistas que están entre los mejores, como le pasó al Barcelona en la época de Xavi, Iniesta, Messi... No sabían a quién darle el Balón de Oro. Yo creo que el Madrid, ahora mismo, está ahí. Sobre todo, tiene mucha juventud, que ya ha ganado mucho, pero se le ve que tiene mucha hambre. Entonces, está claro que si se adapta, y creo que se va a adaptar porque en el vestuario tiene gente que viene de trabajar con él en la selección francesa, yo creo que el Madrid va a tener mucha superioridad. No hay que pensar otra cosa. Creo que el Barcelona también tiene el reto de poder luchar contra, supuestamente, un equipo que va a ser superior como el Real Madrid, y eso es muy bonito también.

¿Lo ve compitiendo?

Sí, claro sí, tiene buenos jugadores también. Si yo fuera jugador del Barcelona intentaría pensar, sí, todo el mundo dice que ellos son mejores pero, ahora vamos a demostrar hasta donde podemos llegar. También es un reto bonito para ellos.

¿Qué le ha parecido la destitución de Xavi? Especialmente por cómo se ha producido...

Esto es fútbol y el fútbol, por un motivo u otro, los equipos que no ganan están cuestionados. Eso lo sé por experiencia. Yo creo que Xavi lo ha hecho muy bien, ganó una Liga y su equipo ha estado con mucha competitividad. El Barcelona ha tenido sus problemas, ha sacado mucha gente joven, pero el fútbol no tiene memoria, es una depuradora que te va limpiando constantemente.

¿Qué recuerdo tiene de Xavi?

Muy bueno, como futbolista, fenomenal. Y cuando he estado de técnico también me he llevado muy bien con él. Es un deportista y un compañero como los demás.