Hay jugadores imposibles de sustituir, Messi, sin duda. Otros son casi imposibles, Xavi, Iniesta... y Busquets, el próximo integrante y artífice de la década prodigiosa del Barça que está cerca de acabar su ciclo en el club. Busquets fue el gran descubrimiento de Guardiola, que encontró en la cantera al futbolista que tenía que dotar de equilibrio al equipo que iban a mover los tres talentos más extraordinarios que ha dado el fútbol moderno, Messi, Xavi e Iniesta.

La trascendencia de Busquets en el Barça y en la selección ha sido absoluta. Tanto, que todavía hoy, a sus 34 años, es puntal imprescindible en ambas formaciones. Busi ocupa un puesto clave en todo equipo que quiera aspirar a los máximos títulos, ese mediocentro desde el que leer los partidos y dar eficacia táctica al conjunto. Un especialista como no hay otros. El mejor. Y por lo tanto, tiene difícil sustitución.

¿Y NICO?

El Barça está en ello desde hace tiempo. Se intentó con De Jong, pero el holandés no acaba de convencer y, desde luego, Xavi le ve más como interior. En consecuencia, una fuerte inversión sin un resultado satisfactorio. Volver a salir al mercado significará otro golpe a la economía del club. El ideal de Xavi es Zubimendi, pero sesenta millones son muchos millones y no será fácil que la Real se baje de la cláusula.

La operación relevo de Busquets empezó hace tres años pero no hay manera de cerrarla. Y ahora ya no se puede esperar más. En esta disyuntiva, los técnicos vuelven a dar otra oportunidad a De Jong, que ya ha rotado en esta posición a un buen nivel, y peinan el mercado en busca de un sustituto. Jorginho y Gundogan acaban contrato, aunque su edad les descarta como opción de futuro.

Y a todo eso, no hay que olvidarse de Nico, que ha tenido la responsabilidad y valentía profesional de ir cedido al Valencia para no estancarse. Me gusta su actitud y como su categoría está avalada por los técnicos, me parece una buena apuesta. Al fin y al cabo, si Busquets es tan difícil de sustituir es porque solo él entiende el estilo Barça. Hay que aprenderlo en la cantera, desde pequeño. Como Nico.