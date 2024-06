Camacho: "Estar entre los cuatro mejores sería un buen resultado para España"

José Antonio Camacho, jugador del Real Madrid entre 1973 y 1989 y seleccionador español entre 1998 y 2002, analizó para SPORT la actualidad del combinado que dirige Luis de la Fuente y sus opciones en la fase final de la Eurocopa de Alemania 2024.

¿Le gusta la lista de jugadores que ha quedado después de los tres descartes?

El que decide es el seleccionador y la gran mayoría de jugadores son los mismos. La lista está muy bien confeccionada pensando en las alternativas que puede tener España en la Eurocopa.

¿Le sorprendió alguno de los descartes, Cubarsí, Llorente y Aleix Garcia?

Bueno, Cubarsí a lo mejor puede ir a los Juegos y, seguramente, Llorente ya tiene una edad como para entrar y salir... Si hubieran sido otros los elegidos estaríamos hablando de esos. En el caso de Llorente el seleccionador se lo llevó para ver cómo venían los demás porque él es polivalente y habrá visto que ahora no lo necesita porque los puestos están bien cubiertos.

¿Cuándo ve jugar a Lamine Yamal, qué imagina de cara al futuro?

Lo que está claro es que es un jugador diferente. Sobre todo tiene mucho desborde. Es una suerte tener jugadores de este tipo en torneos tan cortos como la Eurocopa. Son jugadores que puede ser decisivos en el minuto 10 u 80 en una sola jugada. es muy importante tener este perfil de jugador en una plantilla.

¿Ve un futuro Balón de Oro en Lamine Yamal?

No me gusta arriesgar tan rápido. Se trata de un chico que aun está por formarse, que con la edad que tiene se puede decir que acaba de empezar, aunque cada vez tiene más experiencia. Hay que ver cómo se va adaptando. No se trata que sea Balón de Oro, necesita que tenga gente a su lado que lo agrande. No es cuestión de una sola persona, está en un equipo de fútbol y necesita sus complementos.

¿Se verá la mejor versión de Pedri en la Eurocopa?

El problema que tiene Pedri es que lo tomamos como si fuera un veterano y es un chico muy joven aun. Lo que está claro es que tiene el fútbol que se necesita para destapar posibles cerrojos. Es un jugador con unas condiciones enormes y, con lo joven que es, tiene ya una experiencia enorme. Puede que se le saturase un poquito, pero es que el fútbol actual, de alguna manera, no tiene sentimientos con nadie. Yo siempre he dicho que España, en estos grandes eventos, será muy buen equipo si físicamente está muy bien.

Lo de Fermín es tremendo, ¿no?

Tiene desparpajo y, nuevamente, son futbolistas diferentes porque llega muy fácil. Lo ves en el área, rematando, y no te has dado cuenta que está allí para meter gol. Son jugadores especiales, que están tocados por la varita.

¿Cree que tratándose de jugadores tan jóvenes están capacitados para jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos?

Si yo fuera el seleccionador, no dudaría en llevármelos, está más claro que el agua porque aquí cada técnico quiere llevarse lo mejor para hacerlo lo mejor posible. No puede decirle a la gente que no me lo llevo para que descanse... Aunque si eres entrenador de un club lo ves de otra manera, lógicamente. A estos chicos tan jóvenes, el único problema que les veo, es que todavía les falta un poco de formación física.

Croacia o Italia. ¿Qué equipo le provoca más temor?

Si España está bien no me da miedo ninguna de las dos selecciones porque tanto Croacia como Italia nos van a respetar mucho. El único problema es que Croacia ha estado muy bien en los últimos campeonatos. No se cuenta con ellos como favoritos, pero luego está. Italia, lo mismo. No se clasificó para un Mundial y en la Eurocopa siguiente fue campeona. Son equipos de gran entidad, serán partidos difíciles. Lo bueno que va a tener la competición es que se puede clasificar un tercer equipo del grupo... Con estas alternativas que se barajan, España tiene que avanzar a la siguiente fase.

¿Cuál sería para usted un buen resultado para España?

Estar entre los cuatro mejores. Llegar a las semifinales. Y si llegamos ahí España tiene muchas posibilidades porque se la va a respetar mucho y eso en fútbol es muy importante.

¿Esta España puede ganar y perder contra cualquiera?

Perder contra cualquiera creo que no, seguro. España tiene unos futbolistas que están entre los mejores. El portero está entre los mejores, Rodri está entre los mejores, Lamine está entre los mejores. España tiene cinco o seis jugadores que están entre los mejores y ahora vamos a ver qué ofrecen los demás, pero España tiene un buen equipo y muchos con experiencias en Europeos y Mundiales. Lo que ocurre es que no todos juegan en el Madrid o en el Barcelona, como antaño, ahora los tenemos que juegan fuera, pero precisamente porque son muy buenos futbolistas y están en grandes equipos.