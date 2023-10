Joao Félix lo dio todo y rozó la remontada total

Joao Félix asistió a Lamine para marcar el 2-1 y anotó un gol que fue anulado por fuera de juego posicional de Ferran El portugués fue el delantero más inspirado del Barça en un partido irregular del ataque barcelonista

Joao Félix no cuajó su mejor partido como azulgrana, pero estuvo muy cerca de ser el gran héroe del partido. Marcó el que tenía que ser el tanto de la remontada, pero, a pesar de que él estaba en posición correcta, el gol fue anulado por la posición más avanzada de Ferran Torres. El valenciano intentó llegar a ese balón y pese a que no influyó en nada en la acción, el gol no fue concedido por Soto Grande.

Joao Félix volvió a ser titular y sumó los 90 minutos del partido. El portugués se situó otra vez más en la demarcación de extremo izquierdo acompañando a Ferran y Lamine.

El jugador cedido por el Atlético sabe arrancar desde la posición de '11' y dibujar diagonales claras. Ferran no estuvo tan fino como en otros partidos y Lamine, pese a su gol, tampoco mejoró actuaciones pasadas.

Actitud positiva

En este contexto Joao dio la cara y asumió galones. Más allá de su talento, su compromiso desde que viste la camiseta del Barça parece innegociable.

Se le ve muy implicado y generoso en el esfuerzo. En un partido en el que el Barça no tuvo control ni brillo como mínimo los jugadores mostraron orgullo y lucha y en este sentido Joao Félix fue ejemplar.

Estadísticas significativas

Joao Félix tocó 69 veces el balón, dio 49 pases, 44 de ellos buenos, perdió 13 balones, sumó dos regates, dos chuts y un disparo bloqueado.

Hasta ahora el jugador formado en el Oporto y el Benfica ha sumado 526 minutos en ocho partidos en los que ha marcado tres goles.