Jaume Roures aclara el problema de las inscripciones en el Barça

Jaume Roures, el que fuera avalista del Barça en la llegada de Joan Laporta, ha aclarado la situación de las inscripciones "Todo va por el buen camino y no le veo ningún problema", dijo el presidente y fundador de Mediapro en declaraciones recogidas por SPORT

Jaume Roures, presidente y fundador de Mediapro, ha aclarado a SPORT cuál es la situación con los jugadores que faltan por inscribir en el FC Barcelona. "Todo va por el buen camino y no le veo ningún problema. Aún falta más de una semana. El Barça lo que necesita es un lateral derecho", confesó.

Roures, además, ha aclarado que la situación económica del conjunto azulgrana es delicada pero que se está trabajando en el buen camino, apuntando que las inscripciones no son sólo un problema del Barça. "La gente no es consciente de lo que significa venir de la situación tan complicada. Si el control económico sirve para disminuir la categoría de LaLiga no es sólo un problema del Barça, que no es el único equipo con problemas".

Jaume Roures, que fuera uno de los avalistas de Laporta en su llegada a la presidencia, ha confirmado que los ingresos procedentes de la última palanca llegarán antes del 31 de agosto. "Son operaciones complejas porque estamos hablando de un punto de partida complicado, por lo que se tiene que mirar todo bien. El Barça está a punto de dar un salto que se iría a una empresa cotizada en la bolsa de Nueva York con una posible capitalización de 1.000 millones. Si esto acaba saliendo, que yo creo que sí, chapó", apuntó Roures.