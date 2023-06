Iñigo Martínez, el siguiente en llegar

Tras el anuncio de Ilkay Gündogan, el central vasco tiene muchos números de convertirse en el segundo fichaje del Barça para la temporada 2023/24 Un año más, la dirección deportiva azulgrana exhibe un extraordinario trabajo en el mercado de agentes libres

El FC Barcelona ha anunciado este lunes su primer refuerzo para la temporada 2023/24. El club azulgrana ha confirmado el secreto a voces y ha informado que, tras finalizar su contrato con el Manchester City, Ilkay Gündogan formará parte de la plantilla de Xavi Hernández durante las dos próximas temporadas, con la posibilidad de alargar la vinculación a un tercer cuso si se cumplen las variables relacionadas con los números de participación del centrocampista alemán.

Salvo sorpresa mayúscula, Gündogan no será el único futbolista que aterrizará este verano en el Barça con la carta de libertad. La entidad culé hace mucho tiempo que ‘explota’ el mercado de los agentes libres y, como hemos ido informando en los últimos meses, también ha convencido a Iñigo Martínez para unirse a su proyecto. La llegada del central vasco, que ya ha anunciado que no continuará en el Athletic Club, no debería tardar mucho tiempo en oficializarse.

Lo más normal, de hecho, es que el futbolista vizcaíno, de 32 años, sea el siguiente en llegar. El buen trabajo del Barça para ‘atar’ a los jugadores que acaban contrato con sus clubes sigue dando sus frutos. En anteriores mercados llegaron ‘gratis’ efectivos como Eric Garcia, Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Sergio Agüero, Andreas Christensen o Franck Kessié. Gündogan ya se ha unido a esta lista e Iñigo Martínez no tardará en hacerlo.