El Barça y Puma llegan a un principio de acuerdo

Barça y Puma están muy cerca de llegar a un principio de acuerdo para que la marca alemana se convierta en patrocinador del Barça. SPORT ya informó a mediados de enero que la oferta de la marca alemana era prácticamente irrechazable (200 millones de euros por temporada sumando las variables) y, a partir de ahí, se sentaron las bases de unas negociaciones que se han intensificado las últimas semanas. Poco a poco, las piezas van encajando.

Existe un principio de acuerdo que, sin embargo, no puede ir más allá porque, antes, es imprescindible que Barça y Nike se desvinculen. Este es un punto imprescindible para Puma, que no firmará ni un solo documento si no se rompe la relación con los de Oregón. Paralelamente a las negociaciones con los alemanes, el Barça sigue hablando con Nike para resolver varias de las incidencias que tienen encima de la mesa por la competencia entre los norteamericanos y BLM.

El logo de los 125 años del Barça diseñado por Nike / Footy Headlines

Lo que sí sabe ya el Barça es que todas las cifras que está ofreciendo Puma son superiores a las que actualmente está ingresando por parte de Nike. Tanto en lo que se refiere, por supuesto, al fijo, como también en las variables. Desde los márgenes por cada uno de los productos hasta los que se refieren a la venta electrónica. Más allá de cifras concretas, Puma también se compromete a ampliar el mercado internacional de 'e-commerce' a nivel mundial, no solo a nivel europeo como sucede ahora.

Puma no pagará ninguna indemnización

La marca alemana, además, está dispuesta a negociar un bonus en el caso de que el Barça rompa con Nike antes del final del contrato. Eso sí, en ningún caso accederá a pagar ni siquiera una parte de la indemnizacíon que el club debiera asumir para romper su vinculación con los de Oregón.

Ese es uno de los puntos clave del posible acuerdo con Puma. Y es que Nike considera que las pérdidas que tendría si el Barça no cumple el contrato podrían alcanzar los 350 millones de euros, una cifra que el club no tiene ninguna intención de asumir. Es, por supuesto, una cifra de máximos, pero que evidencia que Nike no quiere perder sin compensación alguna su negocio con el Barça.

Lewandowski celebra su gol contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2024 / EFE

Puma, por su parte, ha trabajado mucho para convertir a la camiseta de la entidad blaugrana en la mejor pagada del mundo con esos 115 millones fijos que podrían llegar a los 200 'kilos' sumando las variables. Ahora le toca mover al Barça. En una dirección o en otra.