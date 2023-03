Los increíbles 20 de Raphinha

El brasileño es el único futbolista del Barça que, tras el Mundial de Qatar, ha participado en todos los partidos La racha acabará en Elche, donde el extremo cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas

Junior Firpo, en la entrevista que concedió a SPORT hace algunas semanas en Leeds, aseguraba de Raphinha que "no se va a lesionar. Aquí era el que más corría, el que más esprintaba y era al que más le pegaban... el que más todo. Físicamente es un superdotado. Lo ves y está fino". La profecía del ex lateral blaugrana no pudo ser más acertada porque el brasileño es, como ha publicado en redes el Barça, el único jugador de la plantilla de Xavi que ha disputado los veinte partidos tras el Mundial de Qatar.

La racha, pese a todo, llega a su fin porque, tras el parón internacional, los blaugrana viajan a Elche para defender los doce puntos de ventaja que lograron en el último clásico, donde el futbolista vio la amarilla, la quinta de la temporada, y deberá cumplir un partido de sanción. En todo caso, su ausencia se deberá a temas disciplinarios, pero no físicos.

𝓡𝗮𝗽𝗵𝗶𝗻𝗵𝗮



20 de 20 tras el Mundial — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de marzo de 2023

Y es que, como explicamos hace varias semanas en SPORT, el jugador se ha puesto en manos desde que llegó a Barcelona de la empresa Global Performance, donde ha estado realizando un trabajo específico para aumentar potencia y velocidad, además de, por supuesto, la prevención de lesiones. El delantero no escatima horas para lograr sus objetivos.

La lesión de Dembélé le ha permitido tener más recorrido en el equipo desde el inicio y el jugador está aprovechando los minutos para sumar goles y asistencias clave que han servido para mantener y aumentar la ventaja del Barça al frente de la clasificación.