Haaland juega con Barça y Real Madrid

Todos tienen razón: los que dicen que el Real Madrid no se olvida de Haaland, los que apuntan a que el Barça podría atar al noruego en 2026 y los más optimistas asegurando que el gran delantero del City podría aterrizar en el club azulgrana en 2025. Al menos todas estas cábalas son factibles si se atiende a los deseos del propio Erling y de su progenitor, Alf-Inge, que lleva meses y meses preparando la salida de su hijo del Manchester City rumbo a la Liga española.

Haaland y su entorno parten de una premisa clara desde hace tiempo: cuando llegue su momento, el futbolista noruego quiere cambiar el City y la Premier por la Liga española. El gran problema radica en saber cuándo y dónde se concretará la gran operación. Y es que el mercado de Haaland es tan reducido que a efectos prácticos, exceptuando la Premier, apenas si tres o cuatro equipos pueden asumir el coste de una operación de semejantes características.

Obsesión por España y LaLiga

La primera criba facilita el camino: Erling quiere jugar en España. El noruego no se esconde y en varias entrevistas ha asegurado que le encanta el modo de vivir en España y le gustaría competir en LaLiga. De hecho, el killer del City predica con el ejemplo y no son pocas las escapadas que realiza de forma periódica para disfrutar de los placeres del clima, la gastronomía y la fiesta en la Península Ibérica.

En base a los deseos de su hijo, Alf-Inge, trabaja desde hace meses en hacer realidad el sueño de Erling. Pero un traspaso de esta magnitud solo es viable en función de los momentos puntuales en los que los grandes clubes presentan huecos alrededor de la figura del '9' de la plantilla. Y ahí, tras el adiós de Benzema, el Real Madrid partía con clara ventaja respecto a un Barça en el que Lewandowski enterraba cualquier debate sobre la necesidad de firmar un delantero centro TOP -la llegada de Vitor Roque es una apuesta de futuro-.

Alf-Inge, en primera persona aunque coordinada de la mano de Rafaela Pimenta -gestora de la mayor parte del imperio del difunto Mino Raiola-, ha tratado por todos los medios de abrir las puertas del Real Madrid y anticiparse al movimiento de Florentino Pérez por Kylian Mbappé. Han sido contactos permanentes explorando todo tipo de alternativas económicas para facilitar la salida del Manchester City. Un esfuerzo titánico que se vino abajo a mediados de enero. Fuentes de SPORT han confirmado que la familia Haaland tuvo la certeza a primeros de año que el fichaje del Real Madrid y Kylian Mbappé había entrado en la fase final.

Alternativa Barça

Alf-inge se ha centrado en el Santiago Bernabéu aunque sus contactos con el Barça también vienen de lejos. Es cierto que, con Mino Raiola en primera instancia y Rafaela Pimenta a posteriori, Joan Laporta siempre ha estado al corriente de todos los movimientos del delantero noruego. Fruta prohibida para los dirigentes azulgrana a la espera de poner en orden en el área económica y dinamizar el capítulo de ingresos con la remodelación del Camp Nou.

Laporta quiere a Haaland, pero no se lo puede permitir a día de hoy. Robert Lewandowski seguirá, como mínimo, hasta 2025. A partir de ese escenario todo es posible siempre y cuando Erling Haaland figure en el mercado.

Sanción al Manchester City

Tanto Erling como los grandes clubes europeos llevan tiempo analizando el mercado a medio plazo en función de la más que probable sanción que le caerá al Manchester City por presuntas irregularidades financieras denunciadas en la Premier. Se da por descontados que le impondrán una fuerte sanción económica y cuantiosa pérdida de puntos, en el mejor de los casos, o incluso un posible descenso a la Championship.

Los jugadores del Manchester City celebrando tras uno de los goles de Haaland / AP

Semejante castigo podría ser el momento idóneo para reajustar la plantilla y permitir la salida de Erling Haaland. Sin duda, un escenario difuso, casi tanto como adivinar cuándo el Barça recuperará el músculo financiero para ir al mercado en disposición de afrontar traspasos de primer orden. De ahí que especular en base a 2025 o 2026 tenga cierto fundamento.

Atentos a Vinicius Jr.

La familia Haaland ha perdido la primera gran batalla en su deseo por acabar vistiendo la camiseta madridista, pero no se da por vencida. Con el Barça siempre expectante hasta que Laporta cumpla con su promesa de sanear la economía del club, Alf-Inge no quiere perder vínculos con la Casa Blanca. Por un lado se insiste en que la dupla Mbappé-Haaland no sería ninguna locura táctica pero, en especial, se quiere calibrar cómo evoluciona el equipo de Ancelotti la próxima temporada y ver si Vinicius sigue feliz en el Madrid y en la liga o bien se decanta por dar el salto a la Premier. Ofertas no le faltan desde hace tiempo.

Rueda de prensa Vinicius JR / Kiko Huesca

El difícil arte del equilibrio se encuentra en pleno apogeo. Ni Real Madrid ni Barça están hoy negociando en firme con Haaland, pero su entorno espera a ambos. El noruego es joven y tanto su papá como Rafaela Pimenta están convencidos que más tarde o más temprano alguno de los grandes de la Liga española dará el paso al frente. Solo es cuestión de esperar mientras se cultivan ambas amistades en paralelo. Por eso, como casi todo es posible, casi todos tienen razón.